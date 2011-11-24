СБУ заявляет, что уже давно не допрашивала Тимошенко

Служба безопасности Украины заявляет, что «с 4 ноября с.г. Главным следственным управлением СБ Украины никакие следственные действия с Юлией ТИМОШЕНКО не проводились и сегодня, 23 ноября 2011 г., их проведение не планировалось».

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-центра СБУ.

В СБУ также отмечают, что «заявления адвокатов Ю.ТИМОШЕНКО об обратном являются провокативными технологиями, направленными на осуществление давления на досудебное следствие».

Как говорится в сообщении, «Главным следственным управлением СБУ продолжается расследование уголовного дела в отношении ТИМОШЕНКО Юлии Владимировны и ЛАЗАРЕНКО Павла Ивановича по факту совершения покушения на растрату средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров Украины обязательств корпорации «ЕЭСУ» перед Министерством обороны Российской Федерации на сумму 405 млн. 500 тыс. долларов США».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 ноября, защитник Сергей ВЛАСЕНКО сообщил журналистам, что обжаловал проведение следственных действий с экс-премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО в камере Лукьяновского СИЗО, поскольку они являются незаконными.

Защитник отметил, что следственные действия с Ю.ТИМОШЕНКО в камере проводят таким образом: в камеру площадью примерно 12 кв. метров, где стоят три кровати, определенная мебель и тому подобное, заходят двое следователей, адвокат, Ю.ТИМОШЕНКО лежит в кровати, проводится допрос, ей задают вопросы, на которые она отвечает, не поднимаясь с кровати.

«Хотя Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно устно и в письменном виде заявляла, что состояние ее здоровья не позволяет ей принимать полноценное участие в следственных действиях, и она просит их перенести, но следователи на это не реагируют», - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО.

Он заметил, что подал прокурору жалобу на действия следователей.

«К сожалению, на сегодняшний день никакой реакции нет», - сказал защитник.

В свою очередь, сегодня, 23 ноября, в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины заявили, что с 18 ноября текущего года какие-либо следственные действия с участием экс-премьера следователями налоговой милиции не проводятся.