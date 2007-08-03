Коммунисты хвалятся тремя миллионами с гаком за импичмент Ющенко

Коммунистическая партия Украины собрала уже 3 млн. 700 подписей в поддержку всенародного референдума об отставке Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщает пресс-служба КПУ, об этом заявил лидер партии Петр СИМОНЕНКО

По его словам, в Верховной Раде нового созыва коммунисты обязательно внесут предложение о необходимости проведения такого референдума.

“Цель сбора подписей – показать, что эта идея имеет народную поддержку. И на следующих президентских выборах, которые состоятся очень скоро, уже никто не поверит, что “эти руки” ничего не крали”, - сказал П.СИМОНЕНКО.

Кроме того, по его словам, сразу после внеочередных парламентских выборов Компартия намерена инициировать проведение референдума относительно вступления Украины в НАТО и о статусе русского языка.