Яворивский: я спокоен, что это все закончилось

Экс-председатель Союза писателей Украины, народный депутат от фракции "БЮТ-"Батькивщина" Владимир ЯВОРИВСКИЙ не жалеет, что больше не возглавляет Национальный союз писателей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯВОРИВСКИЙ сказал сегодня в комментарии журналистам во время презентации программы по телемедицине Фонда помощи и развития детям Чернобыля.

“Я принимал участие в выборах нового председателя чисто символически”, – отметил В.ЯВОРИВСКИЙ и добавил, что если бы он выиграл эти выборы, то потом провел бы внеочередной съезд союза и передал бы свои полномочия “кому-то помладше”.

Он напомнил, что Союз писателей всегда возглавлял лауреат Шевченковской премии. “Это высшая литературная премия, то есть человек уже приходил с определенным литературным авторитетом. МУШКЕТИК так же был, Павло ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ так же был. ЯВОРИВСЬКИЙ так же был – уже и депутатом, и председателем комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности. Огорчительно, что сейчас пришел писатель, скажем так, не широко известный – Виктор БАРАНОВ” – отметил В.ЯВОРИВСКИЙ и добавил, что его часто спрашивают, кто таковой В.БАРАНОВ.

В то же время, по словам депутата, он был готов к тому, что на должность главы Союза писателей изберут писателя Васыля ШКЛЯРА. “Но Васыль ШКЛЯР снял свою кандидатуру в мою пользу, убеждая других, что в это сложное время (в должности главы союза - УНИАН) должен быть человек с определенным статусом, который может союз оборонить”, – отметил В.ЯВОРИВСКИЙ.

В то же время, экс-председатель Союза абсолютно не жалеет, что не был вновь избран на эту должность: “В тот же вечер я уже был спокоен, что это все закончилось”, – сказал он.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября съезд НСПУ избрал председателем Национального союза писателей Украины В.БАРАНОВА.

За кандидатуру В.БАРАНОВА проголосовал 171 делегат съезда НСПУ. За народного депутата от «БЮТ-Батькивщина» Владимира ЯВОРИВСКОГО, который возглавлял НСПУ на протяжении 10 лет, - 144.

*** В.БАРАНОВ - украинский писатель. Секретарь Национального союза писателей Украины (1983), председатель Киевской городской организации НСПУ, главный редактор журнала "Киев".