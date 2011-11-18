Князевич: новый закон значительно усложняет фальсификации

Принятый Верховной Радой закон о выборах народных депутатов значительно усложнит искажение результатов голосования.

Такое мнение выразил народный депутат от НУ-НС, глава Временной специальной комиссии по вопросам подготовки закона о выборах Руслан КНЯЗЕВИЧ в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"Он перекрывает, как по мне, основные возможности для системных фальсификаций", - заявил Р.КНЯЗЕВИЧ.

При этом он отметил, что в условиях украинских реалий возможно все, а потому предусмотреть контрмеры для всех случаев, как, например, подкуп избирателей, нельзя.

Р.КНЯЗЕВИЧ также добавил, что новый закон о выборах стал компромиссом, которого можно было достичь в данной ситуации.

По его мнению, этот документ гораздо лучше нормативных актов, которые действовали в Украине до этого и предусматривали смешанную систему.

Как сообщалось, 17 ноября Верховная Рада приняла в целом закон о выборах. В соответствии с законом, выборы депутатов будут осуществляться по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе. Закон устанавливает 5% избирательный барьер. Блоки участия в выборах не принимают.