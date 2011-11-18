Нардеп: новый закон о выборах возвращает Украину во времена Кучмы

Принятие закона о выборах по смешанной системе - это возвращение страны во вчерашний день.

Об этом заявил один из соавторов законопроекта об открытых избирательных списках, народный депутат от «Нашей Украины» Виктор МАТЧУК в эфире «5 канала»,сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

«Принятый вчера закон возвращает нас во времена КУЧМЫ. Нынешней власти и лично Президенту стоит помнить, чем закончил КУЧМА в 2004-2005 году», - сказал В.МАТЧУК.

Он напомнил, что депутаты от партии «Наша Украина» не голосовали «за» принятие властного закона о выборах, поскольку убеждены, что лучшей системой для Украины являются выборы по открытым региональным партийным спискам.

«К сожалению, система «50 процентов мажоритарщиков и 50 процентов по партийным спискам», по которой избирался парламент 2002 года – это позавчерашний день Украины», - подчеркнул депутат.

Комментируя же голосование большей части оппозиции, В.МАТЧУК сказал: «Видимо, они решили, что лучше в руках синица, чем журавль в небе. Во властном проекте были предусмотрены такие драконовские нормы, которые не давали возможности даже рассчитывать на хотя бы иллюзию прозрачного избирательного процесса. Сейчас много тех процедурных норм исключено, они заменены другими, в частности и по рекомендациям Венецианской комиссии».

При этом В.МАТЧУК отметил, что на местах мажоритарные кандидаты от оппозиции все равно будут подвержены существенному давлению. «На предыдущих выборах по мажоритарной системе не было ситуации, когда представители оппозиции сидели в тюрьме. Сейчас для других это будет сигнал: смотри, если его или ее можно посадить, так что тебя ожидает?», - сказал он.

Говоря о судьбе законопроекта об открытых списках, В.МАТЧУК заметил, что «Наша Украина», в отличие от БЮТ, всегда была сторонником такой системы выборов. В то же время он напомнил, что накануне выборов и Партия регионов, и Владимир ЛИТВИН также обещали поддержать открытые партийные региональные списки, и нынешний Президент на президентских выборах также это обещал. К сожалению, обещаний своих они не сдержали, констатировал «нашеукраинец».

Также депутат критически оценил повышение в новом законе проходного барьера для партий до 5 процентов. Он подчеркнул, что на последних выборах при барьере в 3 процента голоса 24 процентов избирателей, которые проголосовали за «непроходимые» партии, не были услышаны. «Теперь же, согласно прогнозам экспертов, до 50 процентов всех бюллетеней будут забраны у тех, кто не пройдет 5-процентный барьер, и незаслуженно распределены между победителями. При чем могут быть парадоксальные ситуации, когда избиратели, например «Свободы», своими бюллетенями поддержат коммунистов. Это принципиальное искажение волеизъявления людей, это искажение результатов выборов, причем на всеукраинском уровне», - подчеркнул депутат.

Как сообщалось, 17 ноября Верховная Рада приняла в целом закон о выборах. В соответствии с законом, выборы депутатов будут осуществляться по смешанной (пропорционально-мажоритарной) системе. Закон устанавливает 5% избирательный барьер. Блоки участия в выборах не принимают.