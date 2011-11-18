Турчинов: на теле Тимошенко появились большие кровоизлияния - до 15 см

Один из лидеров партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ заявляет, жизни экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО угрожает реальная опасность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Жизни Юлии Владимировны угрожает реальная опасность», - сказал А.ТУРЧИНОВ и добавил, что состояние ее здоровья продолжает ухудшаться.

По словам одного из лидеров «Батькивщины», к проблемам со спиной Ю.ТИМОШЕНКО добавились симптомы, которые ранее проявлялись еще во время судебных заседаний. А.ТУРЧИНОВ сказал, что на ее теле появились большие кровоизлияния, размер некоторых из них достигает 15 см.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что при этом Ю.ТИМОШЕНКО продолжают отказывать во встрече с ее врачом. Он напомнил, что руководство «Батькивщины» обращалось к руководству СИЗО, Министерству здравоохранения, однако и сегодня с парламентской трибуны профильный министр никаких реальных объяснений не предоставил.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 ноября, глава Минздрава Александр АНИЩЕНКО заявил, что для проведения тщательного медицинского обследования состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО за пределами СИЗО необходимо решение суда.

По словам А.АНИЩЕНКО, руководство пенитенциарной службы решает, кого допускать к Ю.ТИМОШЕНКО для оказания медицинской помощи.

Он добавил, что медики более 20 раз приходили в СИЗО, чтобы обследовать Ю.ТИМОШЕНКО, однако она соглашалась на обследование всего 5 раз.

А.АНИЩЕНКО добавил, что экс-премьеру поставлен диагноз и назначено лечение, которое ей предоставляется.

Министр здравоохранения также отметил, что в заключениях комиссии Минздрава даны рекомендации о необходимости проведения Ю.ТИМОШЕНКО магнитно-резонансной томографии.

В свою очередь защитник экс-премьера Сергей ВЛАСЕНКО опроверг слова министра и попросил предоставить копию документов, в которых это указано.