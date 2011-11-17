Владельцы скандальной застройки подарят дом Киеву - безвозмездно

Владельцы скандальной застройки в Киеве возле станции метро «Театральная» Вагиф АЛИЕВ и Вадим СТОЛАР подарят этот дом киевской общине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ на пресс-конференции.

«Мы получили официальное обращение двух меценатов, которые выразили желание подарить городу Киеву здание и земельный участок по улице Богдана Хмельницкого, 7», - сказал А.ПУЗАНОВ.

По его словам, в ближайшее время планируется подписать договор дарения.

«Эти два человека создали предприятие, которое выкупило земельный участок и объект незавершенного строительства, и городу Киеву будет подарено 100% уставного капитала этого общества. Кроме здания и земли, на этом предприятии останутся неиспользованные средства уставного капитала в размере приблизительно 10 млн. грн. По замыслу дарителей, эти средства будут использованы на завершение строительства этого здания», - объяснил заместитель председателя КГГА.

Как подчеркнул А.ПУЗАНОВ, после завершения строительства там будет размещен Музей истории Киева, который планируется открыть ко Дню столицы в мае 2012 года.

При этом А.ПУЗАНОВ отметил, что дарители ничего не получат взамен.

«Почему-то никого не удивляет, что в Нью-Йорке на Манхеттене есть целый квартал, подаренным Рокфеллером городу, в котором он работал и в котором был сосредоточен его бизнес… Я думаю, что этот подарок очень хороший, и он свидетельствует о социальной ответственности людей, которые это делают», - сказал заместитель председателя КГГА.