Драч заявляет, что не подписывал претензий к власти

Писатель, председатель Общества связей с украинцами за пределами Украины «Украина - Мир» Иван ДРАЧ удивлен, что опубликовано обращение за его подписью о том, что действующая власть не планирует отмечать годовщину Голодомора на должном уровни.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН, комментируя распространенное в СМИ обращение от членов Общественного комитета.

«Я впервые слышу о том, что стоит моя подпись под этим заявлением», - сказал он.

«Как член Гуманитарного совета при Президенте Украины я принимаю участие в подготовке мероприятий к годовщине Голодомора и знаю, что власть будет чествовать память жертв Голодомора так как это делалось в предыдущие годы. Насколько мне известно, в ближайшее время будут обнародованы мероприятия, которые состоятся при участии представителей высших органов власти», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 ноября, пресс-центр Центра исследований освободительного движения обнародовал обращение Общественного комитета по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932 - 1933 гг., в котором обвиняет власть в том, что она «за неделю до годовщины не объявляет никаких мероприятий по чествованию памяти жертв Голодомора».

«26 ноября во всех областных центрах Украины, Киеве и 32 столицах стран диаспоры почтят память миллионов жертв геноцида ’32-33 годов. В то же время, за неделю до годовщины официальная власть молчит и не объявляет никаких мероприятий», - отметили в комитете.

В пресс-центре Центра исследований освободительного движения отметили, что Общественный комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов был создан в прошлом году в связи с попытками новой власти отказаться от традиции чествования жертв геноцида.

В состав комитета вошли 38 знаковых фигур в научной, художественной и общественной жизни страны, в частности, Ольга БОГОМОЛЕЦ, Владимир ВЯТРОВИЧ, Владимир ВАСИЛЕНКО, Дмитрий ГНАТЮК, Иван ДРАЧ, Нина МАТВИЕНКО, Мария МАТИОС, Лесь ТАНЮК.