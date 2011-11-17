Ульянченко - о долгах партии, демократизме и скульптурных салонах

Член Политсовета «Нашей Украины» Вера УЛЬЯНЧЕНКО говорит, что на сегодняшний день она более сосредоточена на культурных проектах, нежели политических, однако интерес к политике сохраняет.

Об этом она сказала в сегодняшнем интервью газете «Комсомольская правда в Украине».

В частности, В.УЛЬЯНЧЕНКО настаивает на открытости и демократичности своей партии по сравнению с другими политическими силами в Украине.

Так, отвечая на вопрос том, зреет ли в партии "Наша Украина" конфликт между старой и новой командами, и хотят ли «новички» сместить Виктора ЮЩЕНКО с поста руководителя партии, В.УЛЬЯНЧЕНКО заявила, что подобные новости о "Нашей Украине" обсуждались и в 2005 году, и в 2009-м.

«Поверьте, что проблемы, вызванные амбициями, есть и в других партиях. Но там это происходит под ковром. Мы же ничего не скрываем, рот никому не затыкаем. И о долгах партии уже говорено-переговорено, но ведь они и возникли из-за того, что мы были и остаемся единственной партией, которая приняла на работу весь свой аппарат легально», - сказала она.

При этом В.УЛЬЯНЧЕНКО подчеркнула: «Мы можем предъявить результат нашего демократизма. Напомню имена молодых лидеров, которые выросли из "Нашей Украины": КИРИЛЕНКО, ЯЦЕНЮК, ТЯГНИБОК, КАТЕРИНЧУК, ГРИЦЕНКО. И вспомните хотя бы трех новых лиц, которые выросли из Партии регионов, Народной партии ЛИТВИНА или "Батьківщини"... Мы же родили целое политическое поколение».

В то же время, говоря о своей общественной работе и культурных проектах в частности, одна из близких соратниц В.ЮЩЕНКА и экс-глава его президентского Секретариата, отметила: «Сегодня главный вектор нашей работы - большая национальная дата, предстоящее празднование 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко».

Как глава наблюдательного совета благотворительного фонда "Велика родина", В.УЛЬЯНЧЕНКО сообщила, что к этому юбилею приурочен конкурс кинопроектов, и уже 22 ноября в Украинском доме состоится подведение итогов первого тура. Также фонд планирует «устроить скульптурные салоны - создать композиции по мотивам его поэзии, а затем установить их в парках по всей стране».