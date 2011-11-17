Янукович пообещал ветеранам говорить правду
16:02, 17 ноября 2011Политика
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О реальной ситуации в экономике
Украинская власть и в дальнейшем будет прилагать все усилия для обеспечения достойных условий жизни ветеранов. Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, заявил Президент Украины Виктор Янукович во время общения с ветеранами – выпускниками Военного института (в настоящее время академии) в Одессе. «Нынешнее поколение не останется перед вами в долгу», – отметил глава государства.
Президент также отметил: власть постоянно будет информировать граждан о реальной ситуации в экономике государства. «Вы всегда будете знать правду», – подчеркнул Виктор Янукович.
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