Янукович пообещал ветеранам говорить правду

Украинская власть и в дальнейшем будет прилагать все усилия для обеспечения достойных условий жизни ветеранов. Об этом, как сообщает пресс-служба главы государства, заявил Президент Украины Виктор Янукович во время общения с ветеранами – выпускниками Военного института (в настоящее время академии) в Одессе. «Нынешнее поколение не останется перед вами в долгу», – отметил глава государства.

Президент также отметил: власть постоянно будет информировать граждан о реальной ситуации в экономике государства. «Вы всегда будете знать правду», – подчеркнул Виктор Янукович.