Почему власть не объявляет никаких мероприятий памяти жертв Голодомора?

Общественный комитет по увековечению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов обвиняет власть в том, что она за неделю до годовщины не объявляет никаких мероприятий памяти жертв Голодомора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

«26 ноября во всех областных центрах Украины, в Киеве и 32 столицах стран диаспоры почтят память миллионов жертв геноцида ’32-33 годов. В то же время за неделю до годовщины официальная власть молчит и не объявляет никаких мероприятий», - отмечают в комитете.

По инициативе Общественного комитета по увековечению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов 26 ноября 2011 года состоится всеукраинское мемориальное мероприятие в Киеве возле Национального музея «Мемориал памяти жертв Голодоморов», пройдут траурные мероприятия во всех городах страны. Всемирный конгресс украинцев организует траурные мероприятия в столицах 32 стран.

Нынешнее всеукраинское общественное мемориальное мероприятие будет, в частности, посвящено памяти детей, убитых и нерожденных в результате трагических событий 32-33 годов.

«Тогда нас мог спасти хлеб, теперь нас спасет память. Приходи. Помни. Зажги свечу!» - призывают украинцев организаторы акции.

В Киеве в 14:00 26 ноября начнется скорбное шествие от метро «Арсенальная» к Национальному мемориалу памяти жертв Голодомора. Шествие будет посвящена детям, убитым и нерожденным.

В 14:30 возле Национального мемориала памяти жертв Голодомора начнется панихида, которую совершат иерархи всех конфессий. К участию приглашены представители всех церквей и религиозных организаций Украины.

В 16 часов 26 ноября - общенациональная минута молчания, во время которой миллионы украинцев зажгут свечи возле Мемориалов Голодомора и в окнах своих домов.

Ранее Общественный комитет обратился к телерадиокомпаниям с просьбой соблюдать траурное вещание 26 ноября. Это обращение поддержали более 4000 ведущих украинских деятелей искусств и общественных деятелей и просто небезразличных украинцев. Также Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания поддержал призыв общественности к телерадиокомпаниям отказаться от развлекательного контента на телевидении и радио в День памяти жертв Голодоморов.

Общественность также призвала педагогов продолжить общенациональную традицию и провести в поминальную неделю 21-25 ноября Уроки памяти Голодомора в Украине.

Общественный комитет по увековечению памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов был создан в прошлом году в связи с попытками новой власти отказаться от традиции чествования памяти жертв геноцида.

В состав комитета вошли 38 знаковых фигур в научной, художественной и общественной жизни страны, в частности, Ольга БОГОМОЛЕЦ, Владимир ВЯТРОВИЧ, Владимир ВАСИЛЕНКО, Дмитрий ГНАТЮК, Иван ДРАЧ, Нина МАТВИЕНКО, Мария МАТИОС, Лесь ТАНЮК.