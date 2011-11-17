Янукович не хочет говорить «гоп», пока идут переговоры с Москвой

Напряженные и сложные переговоры с российским «Газпромом» о согласовании цены на поставку газа в Украину продолжаются, однако говорить о результатах пока еще рано, заявил сегодня на встрече с журналистами в Одессе Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, который ознакомился в ходе рабочей поездки с работой «Евротерминала» Одесского морского торгового порта и новым стадионом футбольного клуба «Черноморец».

Как передает корреспондент УНИАН, Президент отметил, что «пока переговорный процесс продолжается, надо помнить о пословице: не говори гоп. Все, кто комментирует, - пусть будет это на их совести. Они далеки от этого процесса. Я это сознательно говорю. Сегодня мы как партнеры (с Россией – УНИАН) находимся в сложном переговорном процессе. Есть большое желание с обеих сторон найти приемлемое решение. Но рано говорить о любой цене. Хотя мы приблизились к решению этого вопроса. Но процесс не завершен – он продолжается ежедневно».

В.ЯНУКОВИЧ акцентировал, что только «на протяжении этого дня имел по этому поводу два разговора. Рано утром имел разговор с участниками переговорного процесса со стороны Украины и по прибытии в Одессу опять звонил по телефону, заметив, что «есть вера в то, что мы способны выполнить эту непростую работу. Надо еще немного времени. Как только мы выйдем на приемлемое решение, безусловно, мы не будем держать его в тайне - сообщим обществу о достигнутых результатах».

При подходе к прессе на стадионе «Черноморец» журналистам было разрешено задать три вопроса. Такая возможность была предоставлена представителям партгазеты «Региональный вестник», Одесской ГТРК и газеты облсовета «Одеські вісті».