Пшонка на День студента пришел в альма-матер

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка встретился со студентами Института подготовки кадров для органов прокуратуры Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого». Как сообщает пресс-служба ГПУ, он поздравил будущих прокуроров с Международным днем студента и 207-й годовщиной этого университета.

«Ваш университет является безусловно ведущим юридическим вузом Украины и основным исполнителем государственного заказа на подготовку специалистов для органов прокуратуры, – отметил в своем выступлении Виктор Пшонка. – Со студенческой скамьи и этих светлых аудиторий рождается будущее государства – новое поколение молодой интеллектуальной элиты. Здесь рождается и будущее украинской прокуратуры. Я благодарен судьбе за то, что мой путь как юриста начался 36 лет тому назад именно здесь, а также за то, что благодаря полученным знаниям и настойчивому труду сегодня занимаю такую ответственную должность».

Генеральный прокурор Украины рассказал студентам о ходе реализации комплексных демократических реформ, в которой непосредственно принимают участие органы прокуратуры, и о первоочередных задачах, поставленных сегодня перед работниками ведомства.

«Своим эффективным высокопрофессиональным трудом мы должны стать оплотом законности в обществе, противопоставить преступности и коррупции свою принципиальность, бескомпромиссность, честность и квалифицированность», – подчеркнул Генеральный прокурор Украины.

Виктор Пшонка также пообщался со студентами и ответил на их вопросы.