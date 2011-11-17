Коммунист из Луганска пустит себе пулю в лоб, если Украина вступит в ЕС

Депутат Луганского областного совета от КПУ Владислав КРИВОБОКОВ заявил о готовности лишить себя жизни любым способом в случае, если Украина вступит в Европейский Союз.

Об этом говорится в заявлении депутата, размещенном на его официальном сайте.

Согласно заявлению, В.КРИВОБОКОВ выступает против вступления Украины в Евросоюз и, цитируя Кодекс самурая, предлагает пари тем политикам, кто является сторонником евроинтеграции.

«Тот, кто собирается стать воином, считает своей самой главной заботой помнить о смерти все время, каждый день и каждую ночь, начиная с утра наступающего нового года и до поздней ночи года уходящего. Пока ты постоянно вспоминаешь о смерти, ты будешь также постоянно исполнять Путь преданности и семейного долга, заключающегося в заботе о родителях и почитании предков» – гласит Кодекс самурая. Готовы ли вы, господа евро-иллюзионисты доказать на деле свои идеалы? Если да, то предлагаю пари», - говорится в заявлении В.КРИВОБОКОВА.

Депутат также отмечает, что находится в здравом уме и трезвом рассудке. «Я, Владислав КРИВОБОКОВ, гражданин Украины, находясь в здравом уме и трезвом рассудке готов заключить с каждым из вышеназванных господ, а также с другими пожелавшими, следующее соглашение: в случае вступления Украины в Евросоюз, я готов лишить себя жизни, любым угодным для вас способом. Лично я предпочитаю пулю, при условии, что вы совершите аналогичный поступок, когда Украина вступит в Евразийский Союз», - заявляет В.КРИВОБОКОВ.

В комментарии УНИАН В.КРИВОБОКОВ заявил, что его заявление - это крайняя форма социального протеста.

«Она направлена против ненависти к Евразийскому союзу с Россией. Наши политики, говоря о евроинтеграции Украины, лукавят и обманывают народ. Они строят фабрики и заводы в России, а с трибуны говорят, что они за Европу. Не может же президент, за которого я голосовал, поддерживал, не обращать внимание на таких избирателей как я, и не учитывать нашу точку зрения. Мой выбор - это Евразийский союз», - сказал В.КРИВОБОКОВ.

Он подчеркнул, что не намерен выносить свое обращение на сессию областного совета, чтобы депутаты коллективно его поддержали. Вместе с тем, он ждет ответа на свое заявление от тех политиков, которые евроинтеграцию Украины поддерживают.

«Я хочу, чтобы политики, которые говорят, что у нас Европа будет стопроцентно, ответили своей жизнью. Я готов своей жизнью ответить за свои слова. Если господин ЯЦЕНЮК говорит, что отвечает за свои слова – за евроинтеграцию, готов ли он положить свою жизнь за этот процесс? Сегодня обещания политиков обесценились, единственное, что у нас есть - это жизнь. И жизнью нужно доказывать свою точку зрения», - заявил В.КРИВОБОКОВ.