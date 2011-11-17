Кучма: Лично я точно знаю в этой истории лишь то, что Кучма - не виновен

16 ноября адвокаты экс-президента Украины Леонида КУЧМЫ Сергей УЛЬЯНОВ и Виктор ПЕТРУНЕНКО, которые на данное время продолжают знакомиться с материалами уголовного дела в отношении второго Президента Украины, подали жалобу в Печерский районный суд Киева относительно отмены постановления о возбуждении уголовного дела в связи с его безосновательностью.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Л.КУЧМЫ.

«На сегодняшний день стало очевидным, что материалы уголовного дела содержат беспрекословные доказательства невиновности второго Президента Украины в инкриминируемом ему превышении власти, якобы связанном с гибелью Георгия Гонгадзе. Л.КУЧМА – не причастен к трагическим событиям с Гонгадзе», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что уголовное преследование Л.КУЧМЫ основывается «на показаниях и сфальсифицированных «записях» экс-майора Управления госохраны Николая МЕЛЬНИЧЕНКО, который в данное время, избегая уголовной ответственности за совершение преступлений против Украины, скрывается от следствия за границей».

20 октября Конституционный Суд Украины разъяснил норму Конституции относительно доказательств, полученных незаконным путем. «Таким образом, стало очевидным, что «записи Мельниченко» не только сфальсифицированы по своему содержанию, но и незаконны по источникам происхождения, а поэтому не могут быть доказательствами по делу. Исходя из обстоятельств, изложенных выше, а также поскольку отсутствие Н.МЕЛЬНИЧЕНКО делает невозможным судебное разбирательство дела и вынесения окончательного решения по существу, защита рекомендовала Л.КУЧМЕ воспользоваться конституционным правом и обжаловать в суде возбуждение уголовного дела», - отмечается в сообщении.

Адвокаты считают, что обжалование возбуждения уголовного дела - это возможность предусмотренным законом способом установить безосновательность обвинений и в судебном порядке прекратить незаконное уголовное преследование Л.КУЧМЫ, а также «защитить его имя от клеветнических обвинений и приблизить общество к истине относительно настоящих обстоятельств трагедии, которая произошла с Георгием Гонгадзе».

Комментируя подачу жалобы, Л.КУЧМА отметил: «Для меня, как для бывшего руководителя государства и его гражданина – дело чести, чтобы в этой грязной истории, которая наносит большой вред Украине, наконец была найдена правда. Лично я точно знаю в этой истории лишь одно: КУЧМА – не виновен! И продолжение подмены расследования дела Гонгадзе так называемым «делом Кучмы» все дальше уводит следствие с правильного пути и отдаляет его от установления истины».