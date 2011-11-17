Донецк пугают взрывами - прокуратура возбудила дело

Прокуратура Донецкой области по факту угрозы совершения террористического акта в Донецке возбудила уголовное дело.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, дело возбуждено по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Для осуществления оперативно-розыскных операций создана следственно-оперативная группа, в состав которой вошли сотрудники подразделений Управления Службы безопасности Украины и Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществляет прокуратура Донецкой области.

В 14.00 ожидается пресс-конференция в прокуратуре области, на которой обещают разъяснить все подробности данного дела.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы МЧС 16 ноября в 00.10 в Днепропетровске на тротуаре взорвалась железобетонная урна для мусора. В результате погиб 27-летний финансовый директор одной из фирм города.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Как сообщила газета "Сегодня", в Интернете появилось сообщение от террористов, якобы взорвавших урну в Днепропетровске. В информации говорится, что сообщение было оставлено на сайте "Комментариев" (стиль авторов сохранен): "Мы организовали взрывы в Харькове, Запорожье и Днепропетровске. Наши требования есть у СБУ, МВД и прокуратуры. Нас игнорируют. Сегодня пролилась первая кровь - она на совести властей. В соседней урне в синем пакете письмо - если его не нашли, то поищите в урне на другой стороне проспекта: там - невзорвавшаяся бомба… Ждем реакции до 21.11. Условия, согласно письму из Запорожья. Мы не подставные террористы из Макеевки, которым нашли деньги за несколько часов, но следующие взрывы будут в Донецке. Мы не остановимся, пока не выполнят наши требования. Нам нечего терять".

Прокурор Днепропетровской области Наталья МАРЧУК на брифинге 16 ноября сообщила, что прокуратура не располагает информацией о каких-либо требованиях со стороны злоумышленников.

По ее словам, прокуратура проверяет информацию, которую выложили якобы причастные к взрыву лица на одном из интернет-сайтов, о том, что в соседней урне для мусора должно было находиться письмо с их требованиями.

«В ходе оперативных мероприятий никаких писем и взрывных устройств не было обнаружено», - отметила Н.МАРЧУК.

Прокурор также заявила, что в материалах уголовного дела имеется достаточно оснований для квалификации факта гибели мужчины как трагической случайности.