У Попова обещают защитить издательство и капеллу от рейдеров

На 17 ноября запланировано судебное заседание Хозяйственного суда Киева по делу относительно возмещения ущерба, который понесли территориальное общество города и капелла имени Ревуцкого вследствие действий ООО «Триглиф».

Об этом, как сообщает пресс-служба КГГА, во время пресс-конференции рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Александр Пузанов.

В Хозяйственный суд еще 27 октября обратился балансодержатель помещения КП «Киевжилспецэксплуатация». Тогда, как напомнил Александр Пузанов, ООО «Триглиф», якобы устраняя провисание потолка, разрушило часть межэтажного перекрытия дома, чем нанесло ущерб коммунальному имуществу территориальной общины Киева.

«Мы защитим интересы капеллы, интересы издательства и интересы территориальной громады. Рассчитываем, что суд примет решение в ближайшее время», - сообщил Александр Пузанов.

Заместитель главы КГГА рассказал, что после захвата помещения капеллы, которое состоялось 8 ноября, КП «Киевжилспецэксплуатация» обратилось в Печерский райотдел МВД. 14 ноября было возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения коммунального имущества на сумму свыше 153 тыс. грн.

«Кроме того, законность приватизации помещения обществом «Триглиф» также является предметом тщательного изучения», - подчеркнул Александр Пузанов.

Так, прокуратура Киева решила проверить законность приватизации этого помещения. В проверке участвуют Главное управление коммунальной собственности Киева и Главное управление охраны культурного наследия.

Ситуация, сложившаяся с капеллой имени Ревуцкого, побудила киевскую власть более внимательно изучить вопрос помещений и зданий, принадлежащих городу и находящихся в аренде. В частности, кто их эксплуатирует и в каком состоянии арендатор поддерживает имущество киевлян. Председатель КГГА Александр Попов поручил обратить особое внимание на состояние памятников архитектуры города.

«По поручению Александра Попова мы более тщательно проанализируем состояние памятников архитектуры Киева. В случае выявления нарушений - незамедлительно будем прекращать договорные отношения с недобросовестными пользователями коммунальным имуществом», - сообщил Александр Пузанов.