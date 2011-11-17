Gazeta Wyborcza: Киев отказывается от Европы

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ во время встречи с президентами Польши и Германии Брониславом КОМОРОВСКИМ и Кристианом ВУЛЬФОМ в польском Вроцлаве не предложил новых вариантов решения проблемы, связанной с осуждением экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как пишет сегодня польское издание Gazeta Wyborcza, встреча трех президентов во Вроцлаве 15 ноября была последней возможностью убедить В.ЯНУКОВИЧА в том, что Украина теряет шанс на сближение с Европой.

"После встречи у дипломатов нет хорошего настроения. Президент Бронислав КОМОРОВСКИЙ был добрым полицейским, роль злого играл Президент Кристиан ВУЛЬФ. Ответ ЯНУКОВИЧА был понятным - отсутствие каких-либо деклараций по делу ТИМОШЕНКО, чего раньше во время встреч с европейскими партнерами не было", - отмечает автор материала "Киев отказывается от Европы".

Как отмечает издание, В.ЯНУКОВИЧ после встречи в очередной раз заявил, что не имеет влияния ни на судей, ни на народных депутатов от провластной Партии регионов.

Газета заключает, что В.ЯНУКОВИЧ поставил интересы своего бизнес-окружения выше государственных интересов.