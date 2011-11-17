В Страсбурге рекомендуют парафировать Соглашение с Украиной до конца года

Комитет Европарламента по иностранным делам рекомендует как можно скорее завершить все процедуры, связанные с Соглашением об ассоциации с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом сегодня на заседании комитета проекте рекомендаций Совету ЕС, Еврокомиссии и Европейской службе внешних действий.

В проекте, в частности, рекомендуется парафировать Соглашение об ассоциации с Украиной желательно до конца этого года.

Также отмечается право Украины на европейскую перспективу, однако отмечается необходимость соблюдения демократических стандартов, в частности, верховенства права, прав и свобод человека.

Депутаты высказались за то, чтобы призвать Президента и правительство Украины обеспечить возможность бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и другим лидерам оппозиции полноценно принимать участие в политическом процессе как сейчас, так и во время будущих выборов в Украине.

Кроме того, комитет высказался за предоставление помощи Украине в реформировании судебной системы в соответствии с европейскими стандартами с целью избежания выборочного использования правосудия и гарантирования независимой, честной и прозрачной судебной процедуры.

Среди поправок содержится предложение ряда депутатов из группы народных партий об обеспечении механизмов, которые бы позволяли временно прекращать действие Соглашения об ассоциации в случае нарушения основных фундаментальных ценностей.

Также комитет высказался за предоставление помощи украинской власти в процессе реформирования Конституции и избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии. Депутаты высказались за поддержку необходимых реформ, чтобы обеспечить приоритетность антикоррупционной политики для украинской власти.

Отдельным пунктом проекта рекомендаций депутаты высказались за предоставление технической помощи Украине в энергетическом секторе, а также за предоставление помощи украинской власти в переговорах с Россией о поставках газа с тем, чтобы гарантировать, что торговля газом Украины с Россией отвечает европейским торговым стандартам и ценам.

Депутаты также высказались за необходимость активно работать над введением безвизового режима, а не ожидать его установления в долгосрочной перспективе.

Проект рекомендаций будет вынесен на голосование Европарламента на одной из ближайших сессий.