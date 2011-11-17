Высший специализированный суд закрыл дело против свекра Тимошенко

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел признал незаконным закрытие уголовного дела в 2004 году, возбужденного против свекра экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО Геннадия ТИМОШЕНКО и бывшего главного бухгалтера ЕЭСУ Антонины БОЛЮРИ, но закрыл производство по делу в связи с окончанием срока давности.

Как передает корреспондент УНИАН, резолютивную часть соответствующего постановления сегодня объявила коллегия судей Высшего спецсуда, рассмотрев жалобу заместителя генерального прокурора Украины.

Как отмечается в постановлении, «кассационную жалобу заместителя генерального прокурора удовлетворить, постановление Шевченковского районного суда о закрытии уголовного дела по ст. 6 п. 2 отменить», закрыть дело в связи с окончанием срока давности.

Как передает корреспондент УНИАН, в декабре 2004 года Шевченковский райсуд Киева принял решение о закрытии уголовных дел против руководителей корпорации «Единые энергетические системы Украины» Г.ТИМОШЕНКО и А.БОЛЮРЫ.