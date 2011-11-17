Регионалы вышли на площадь в Хмельницком «поздравить крестьян»

Заместитель председателя Хмельницкой областной организации Партии регионов Михаил ВОЙТЮК заявляет, что его политическая сила не финансировала вчерашнюю акцию в Хмельницком, на которую пришли сторонники власти.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН. “Никто ни копейки им не платил. Никаких денег”, - заверил М.ВОЙТЮК.

По его словам, около тысячи сторонников Партии регионов вышли на площадь, чтобы поздравить работников сельского хозяйства с профессиональным праздником (ежегодно в Украине в третье воскресенье ноября отмечается День работников сельского хозяйства - УНИАН).

Кроме того, участие во вчерашней акции принимали все председатели райгосадминистраций области.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября в Хмельницком во время митинга предпринимателей произошли столкновения между активистами Партии регионов и участниками акции.

Около тысячи сторонников Партии регионов пришли на акцию предпринимателей, в которой приняли участие около 3 тысяч человек, и начали скандировать: «ЯНУКОВИЧ - наш Президент!», «Губернатор ЯДУХА - наш патриот!».

В ответ предприниматели начали выкрикивать: «Яничари – геть!» и пытались применить физическую силу к оппонентам.

Между ними выстроились около 60 правоохранителей.

Глава Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА заявил о поддержке предпринимателей, которые проводили митинг возле ОГА.