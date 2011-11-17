Литвин: на политической арене появятся новые лидеры

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что действующая избирательная система блокирует появление в Украине политиков нового поколения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал журналистам в Новоград-Волынском Житомирской области, где находился с рабочей поездкой

"Вы же прекрасно понимаете, что после октября 2006 года на смену прежним поколениям пришли к власти люди 50-х годов", - сказал В.ЛИТВИН.

При этом он отметил, что «теперь при власти нет детей войны". "В 2006 году такие знаковые их представители, как Александр ОМЕЛЬЧЕНКО и Леонид КУЧМА, оставили свои должности", - сказал спикер.

"Вместе с тем, если исходить из необходимости проведения преобразований в стране, то нужно, чтобы в этот процесс входило поколение шестидесятников, а оно не входит, учитывая избирательную систему, которая фактически блокирует прорыв нового поколения политиков", - добавил председатель ВР.

При этом он спрогнозировал, что введение в Украине смешанной избирательной системы "позволит таким людям прорваться в большую политику".

В.ЛИТВИН также отметил, что теперь в Украине настроения людей изменяются очень динамично и не всегда через позитивные процессы. По его мнению, вскоре на политической арене появятся лидеры, которые будут демонстрировать свою надпартийную позицию и смогут "возглавить настроения организованных общественных образований весной 2012 года».

"Таким образом, эти новые политики будут выжимать с политической арены тех, кто себя теперь называет "новыми лицами", и между ними будет жестокая конкуренция, эту конкуренцию поддержат политики "старой гвардии" для того, чтобы организовать предвыборную кампанию", - сделал прогноз спикер.