Бжезинский: Украина могла бы оказать решающее влияние на эволюцию России

Советник Центра стратегических и международных студий Збигнев БЖЕЗИНСКИЙ считает, что Украина может играть очень важную историческую роль, в частности для России.

Об этом он сказал в интервью УНИАН, говоря о том, какое место занимает Украина сегодня на геополитической карте мира.

В частности, после распада Советского Союза З.БЖЕЗИНСКИЙ писал об Украине как о геополитическом центре, новом и важном пространстве на евразийской шахматной доске.

Относительно сегодняшней ситуации он высказал мнение, что “Украина – это страна, которая могла бы оказать решающее влияние на эволюцию России. В то же время Украина – это страна, которая в какой-то момент могла бы быть и должна быть частью Большой Европы».

По словам эксперта, если Украина будет двигаться в направлении к Европе, она должна быть демократической, потому что Европа не примет Украину, если в стране не будет реальной демократии. «И если Украина как реальная демократия будет двигаться в направлении Европы, то, по моему мнению, достаточно высокие шансы, что Россия будет следовать за ней”, - отметил З.БЖЕЗИНСКИЙ.

В то же время он сказал, что очень плохим знаком для будущего демократии Украины является то, что некоторые из предыдущих политических лидеров нашей страны находятся в настоящее время за решеткой.

По его мнению, если Президент Виктор ЯНУКОВИЧ хочет уважения к себе как со стороны мировой общественности, так и со стороны украинского народа, он должен приложить все возможные усилия, чтобы сохранить в Украине демократию и уважение к закону.

“Но закон сам по себе должен заслужить уважение. Базирование некоторых судебных обвинений на устаревших советских законах, созданных в то время, когда Советский Союз был тоталитарной диктатурой, не свидетельствует об уважении к закону, и это, конечно, не свидетельствует об уважении к демократии”, - сказал З.БЖЕЗИНСКИЙ.

Кроме того, говоря о том, как изменилась Украина за 20 лет независимости, З.БЖЕЗИНСКИЙ, который в апреле этого года посетил нашу страну, «увидел аутентичное национальное государство, которое уже очень трудно вернуть в 80-е годы».

“В первую очередь я увидел появление в целом европейской нации, хотя уровень жизни в Украине значительно ниже, чем в Польше. Важное изменение – это ощущение того, что Украина – аутентичное национальное государство. Это не искусственное образование. Это – новая действительность, которую будет очень трудно изменить и вернуть на тридцать лет назад”, - сказал З.БЖЕЗИНСКИЙ.

Текст полного интервью опубликован сегодня на сайте агентства УНИАН.