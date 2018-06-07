Бжезинский: Украина должна быть частью Большой Европы

Украина могла бы оказать решающее влияние на эволюцию России. Заключение Тимошенко стало символом... Хотя Янукович и совершал серьезную ошибку, он не то же, что Лукашенко...

Он помогал выстраивать политику национальной безопасности США еще при президентстве Джимми Картере и поныне остается одним из самых влиятельных американских геостратегов. Он всегда считал Украину геополитическим центром, внимательно следя за ее развитием. Нынешние судебные процессы над лидерами оппозиции тоже не остались без его внимания. В своем плотном графике советник Центра стратегических и международных студий Збигнев Бжезинский нашел время для интервью УНИАН и пригласил нас в свой офис в сердце Вашингтона.

Господин Бжезинский, после распада Советского Союза вы писали об Украине как о геополитическом центре, новом и важном пространстве на евразийской шахматной доске. Какое место обнимает Украина сегодня на геополитической карте мира?

Я думаю, Украина – это страна, которая могла бы оказать решающее влияние на эволюцию России. В то же время Украина – это страна, которая в какой-то момент могла бы быть и должна быть частью Большой Европы. Если Украина будет двигаться в направлении Европы, она должна быть демократией, потому что Европа не примет Украину, если в Украине не будет реальной демократии. И если Украина как реальная демократия будет двигаться в направлении Европы, то, по моему мнению, довольно высокие шансы, что Россия будет следовать за ней. Это было бы большое преимущество для каждого.

Если коротко, Украина может играть очень важную историческую роль.

Вы назвали Виктора Януковича “диктатором”. Считаете, что демократия в Украине под угрозой?

Янукович был избран президентом по результатам относительно свободных выборов. Но, к сожалению, он реагирует на некоторые вопросы диктаторскими методами. Некоторые из предыдущих политических лидеров Украины находятся в настоящее время в тюрьме. Это очень плохой знак для будущего демократии.

Если Янукович хочет уважения к себе как со стороны мировой общественности, так и со стороны украинского народа, он должен приложить все возможные усилия, чтобы сохранить в Украине демократию и уважение к закону. Но закон сам по себе должен заслужить уважение. Базирование некоторых судебных обвинений на устаревших советских законах, созданных в то время, когда Советский Союз был тоталитарной диктатурой, не свидетельствует об уважении к закону, и это обычно не свидетельствует об уважении к демократии.

Могут ли США применить какие-то санкции к украинским чиновникам?

Я не могу предугадать, будут ли применены санкции к украинским должностным лицам. Но мы знаем, например, что к белорусским чиновникам санкции были применены. Следовательно, есть прецедент для таких действий. Но я буду надеяться, что любые нынешние проблемы относительно демократии и уважения к демократии в Украине могут быть решены “мирным образом”, и это будет хорошо и для отношений между Украиной и Евросоюзом, и для отношений между Украиной и Россией. Думаю, здравый смысл ясно свидетельствует об этом.

Отдалилась ли перспектива евроинтеграции Украины в результате судебных процессов над оппозицией?

То, что произошло из-за дела Тимошенко, вредит украинским интересам, но это также вредит личным интересам Януковича. Он ослабляет свои позиции на Западе, и это не улучшило его позиций на северном востоке. Следовательно, он дважды сам себя высек. Если он будет действовать в своих личных интересах, то должен будет найти путь решения имеющихся проблем таким образом, который укрепит уверенность каждого в том, что демократия в Украине в безопасности.

Есть ли угроза международной изоляции Украины?

Я вспоминал пример Беларуси. Но в то же время я должен сказать: несмотря на то, что Янукович сделал серьезную ошибку, Янукович – это не то же, что президент Беларуси.

В своей книге “Большая шахматная доска” вы назвали Россию “черной дырой”. Сможет ли эта “черная дыра” поглотить Украину, если Брюссель закроет для нас двери?

Пока некоторые российские лидеры думают, что они могут поглотить Украину, они рискуют совершить очень существенную историческую ошибку.

Украина является независимой на протяжении двадцати лет. Уже целое поколение украинцев выросло в независимом государстве. И я не думаю, что многие из них хотят, чтобы Украина стала провинцией России.

Последний раз вы посетили Украину в апреле. Как, с вашей точки зрения, изменилась наша страна за 20 лет независимости?

В первую очередь, я увидел появление в целом европейской нации, хотя уровень жизни в Украине значительно ниже, чем в Польше. Важная перемена – это ощущение того, что Украина – аутентичное национальное государство. Это не искусственное образование. Это – новая действительность, которую будет очень тяжело изменить и вернуть во времена тридцатилетней давности.

Что вы думаете о политическом будущем Тимошенко?

Она может выиграть очень много симпатий от заключения, но вы не можете фактически управлять политической партией в тюрьме и не можете непосредственно принимать участие в политическом процессе из тюрьмы. Однако пребывание в тюрьме также делает вас символом. Я думаю, это очень важный символ, и в то же время это символ главной угрозы украинской демократии.

Есть мнение, что администрация Белого Дома “сдала” Украину из-за идеи “перезагрузки” отношений с Россией. По вашему мнению, следующий президент США будет продолжать политику Обамы или будет сторонником Буша в украинском вопросе?

США рассматривают независимую Украину как серьезного помощника в поддержке стабильной международной системы и здоровой европейской системы.

Насколько мне известно, вы – футбольный болельщик. Чего вы ожидаете от Евро-2012? Собираетесь ли приехать в Киев?

Я хотел бы приехать и посмотреть... И думаю, что финал чемпионата будет между Украиной и Польшей.

Беседовала Анна Ященко, Вашингтон – Киев

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