Азаров примет участие в научном конгрессе
19:51, 16 ноября 2011Политика
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По развитию информационных технологий
Завтра, 17 ноября, в 10.00 премьер-министр Николай АЗАРОВ примет участие в работе Международного научного конгресса по развитию информационно-коммуникационных технологий и развитии информационного общества в Украине.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Мероприятие будет проходить в Международном выставочном центре г. Киева (Броварской проспект, 15).
Допуск журналистов проводится до 09.30.
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