Азаров примет участие в научном конгрессе

Завтра, 17 ноября, в 10.00 премьер-министр Николай АЗАРОВ примет участие в работе Международного научного конгресса по развитию информационно-коммуникационных технологий и развитии информационного общества в Украине.

Об этом сообщается на Правительственном портале.

Мероприятие будет проходить в Международном выставочном центре г. Киева (Броварской проспект, 15).

Допуск журналистов проводится до 09.30.