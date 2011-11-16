Ефремов торгуется с оппозицией за поддержку

Парламентское большинство готово учесть 80% предложений оппозиции к избирательному законопроекту, если фракции НУ-НС и «БЮТ-Батькивщина» будут голосовать за него.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Он подчеркнул, что оппозиция внесла свои предложения к законопроекту о выборах народных депутатов. «За 80% данных предложений мы готовы проголосовать сразу, мы их тоже поддерживаем», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

В то же время он добавил, что есть ряд явно политических предложений, которые требуют голосования в сессионном зале.

По его словам, неприемлемым является предложение о том, что 150 народных депутатов должны избираться по мажоритарной системе, а 300 - по партийным спискам. «Такая система никем не поддерживается и это ущербная система выборов», - подчеркнул А.ЕФРЕМОВ.

Между тем он добавил, что, в частности, фракция ПР готова поддержать предложение об участии блоков в выборах. В тоже время эта поддержка будет лишь в том случае, если оппозиционные фракции будут голосовать за законопроект, сказал А.ЕФРЕМОВ.

По его словам, в ином случае фракция ПР будет договариваться с теми фракциями в парламенте, которые выступают против участия блоков в выборах, чтобы они поддержали законопроект.

А.ЕФРЕМОВ также подчеркнул, что возможны и договоренности о проходном барьере в сторону его уменьшения. А.ЕФРЕМОВ подчеркивает, что оппозиция должна четко определиться, готова ли она к серьезным переговорам и к тому, чтобы принимать участие в голосовании. «Пусть представители меньшинства в конечном итоге определятся - будут ли они заниматься серьезным законотворчеством, либо будут заниматься подзаборным законотворчеством, которое происходит у нас в среду (речь идет о Дне оппозиции в парламенте по средам, когда рассматриваются оппозиционные законопроекты – УНИАН)», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

При этом подчеркнул: «Мы работаем над тем, чтобы как можно большее количество депутатов в парламенте проголосовали за данный законопроект. Я буду предельно счастлив, если за данный законопроект проголосует где-то порядка 300 депутатов – это будет говорить, что есть абсолютное конституционное большинство в парламенте, которое поддерживает этот законопроект. И говорить в дальнейшем о том, что он дает какие-то лазейки по нечестному проведению выборов, будет глупо».