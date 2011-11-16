Азаров выложил в Facebook фотографии с переговоров - «ради правды»

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ подтвердил фотографиями факт встречи с представителями миссии МВФ в период ее пребывания в Киеве с 25 октября по 3 ноября.

Несколько фотографий, подтверждающие встречи с руководителем миссии Таносом АРВАНИТИСОМ Н.АЗАРОВ сегодня разместил на своей страничке в сети Facebook.

«Сегодня перебирал фото последних месяцев. Обнаружил снимки с последних переговоров с миссией МВФ. Кстати вспомнилось, что какие-то деятели распространяли бред, что я даже не встречался с миссией. Просто ради правды выкладываю снимки. Замечу, кстати, что с Таносом АРВАНИТИСОМ всегда очень приятно вести переговоры...», - написал Н.АЗАРОВ в своем комментарии.

Судя по фото, Н.АЗАРОВ встречался с Т.АРВАНИТИСОМ не раз, поскольку на фотографиях они в разных пиджаках и галстуках.

Напомним, бывший исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ и народный депутат Сергей ТЕРЕХИН заявляли, что в ходе переговоров миссии МВФ по пересмотру программы сотрудничества с Украиной, которые проходили с 25 октября по 3 ноября в Киеве, Н.АЗАРОВ не встречался с ее представителями.

В результате достигнутых в начале ноября договоренностей, Украина и МВФ вернутся к пересмотру программы сотрудничества после завершения газовых переговоров с Россией.