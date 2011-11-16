Прокуратура решила, что в Днепропетровске был теракт

По факту взрыва в центре Днепропетровска возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Как сообщил УНИАН источник в Днепропетровской областной прокуратуре, сначала дело было возбуждено Бабушкинским районным отделом милиции Днепропетровска по статье умышленное убийство (п.5 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), однако затем оно было переквалифицировано прокурором Днепропетровской области.

В связи с переквалификацией дела проведение досудебного следствия поручено следственному отделу Управления СБУ в Днепропетровской области.

Проводятся мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.

Как сообщает официальный сайт ГУ МВД Украины в Днепропетровской области, погибший — местный житель 1984 года рождения.

Следствием установлено, что в 23.55 к остановке общественного транспорта возле торгового центра ЦУМ, расположенного по ул. Карла Маркса, 52, подъехал легковой автомобиль, за рулем которого находился местный житель 1984 г. р., с пассажиром. Последнему стало плохо, он вышел из машины и подошел к торговому киоску, расположенному на остановке общественного транспорта, приобрел бутылку воды и направился к бетонной урне, расположенной на остановке. В это время произошел взрыв неустановленного взрывного устройства, в результате чего гражданин погиб на месте.

Также сообщается, что в результате взрыва фасады зданий ТЦ ЦУМ и ТРЦ «Европа», расположенного напротив, на площади Европейской, 2, были незначительно повреждены.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Министерства чрезвычайных ситуаций, сегодня, 16 ноября, в 00.10 в Днепропетровске по проспекту Карла Маркса, 52 на тротуаре взорвалась железобетонная урна для мусора. В результате взрыва погиб один человек. Причина взрыва устанавливается.

По информации газеты "Сегодня", в результате взрыва погиб 27-летний финансовый директор одной из фирм города.