Луценко приветствует восстановление Паскала: это суперпрофи

Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает правильным решение нынешнего руководителя МВД восстановить в должности руководителя Главного управления уголовного розыска Департамента уголовной милиции МВД Украины генерал-лейтенанта милиции Василия ПАСКАЛА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».

Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что В.ПАСКАЛ уже занимал эту должность с 2004 года по март 2010 года.

«ПАСКАЛ – это человек, который живет тяжелым трудом розысковика», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

«Меня никогда не волновало его донецкое происхождение. Он и его команда – суперпрофи своего дела», - отметил экс-министр.

Ю.ЛУЦЕНКО также выразил надежду, что «чистки кадров уголовного розыска от Центрального аппарата до областей и районов, которые проводил МОГИЛЕВ, уйдут в прошлое».

Как сообщал УНИАН, новый министр внутренних дел Виталий ЗАХАРЧЕНКО 15 ноября назначил В.ПАСКАЛА начальником Главного управления уголовного розыска Департамента уголовной милиции МВД.