Луценко приветствует восстановление Паскала: это суперпрофи
Кадровое решение нового министра
Экс-министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает правильным решение нынешнего руководителя МВД восстановить в должности руководителя Главного управления уголовного розыска Департамента уголовной милиции МВД Украины генерал-лейтенанта милиции Василия ПАСКАЛА.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Народная самооборона».
Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что В.ПАСКАЛ уже занимал эту должность с 2004 года по март 2010 года.
«ПАСКАЛ – это человек, который живет тяжелым трудом розысковика», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.
«Меня никогда не волновало его донецкое происхождение. Он и его команда – суперпрофи своего дела», - отметил экс-министр.
Ю.ЛУЦЕНКО также выразил надежду, что «чистки кадров уголовного розыска от Центрального аппарата до областей и районов, которые проводил МОГИЛЕВ, уйдут в прошлое».
Как сообщал УНИАН, новый министр внутренних дел Виталий ЗАХАРЧЕНКО 15 ноября назначил В.ПАСКАЛА начальником Главного управления уголовного розыска Департамента уголовной милиции МВД.