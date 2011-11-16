Крымские депутаты сегодня перетряхнут свое правительство

Депутаты Верховной Рады Крыма на пленарном заседании в среду, 16 ноября, намерены уволить соратницу бывшего премьер-министра автономии Василия Джарты - Екатерину ЮРЧЕНКО с должности заместителя председателя Совета министров - министра экономического развития Крыма.

Проект решения размещен на сайте крымского парламента.

На место Е.ЮРЧЕНКО планируется назначить нынешнюю управделами Совмина АРК Ольгу УДОВИНУ. Она, как ожидается, будет совмещать две должности - вице-премьерскую и руководителя аппарата крымского правительства.

Министерство экономики автономии депутаты хотят вернуть его бывшей руководительнице - ныне первому заместителю министра экономики АРК Светлане ВЕРБЕ.

Кроме того, крымского вице-премьера Азиза АБДУЛЛАЕВА планируют лишить руководящей должности в Министерстве регионального развития и ЖКХ автономии и отдать это кресло его первому заместителю Сергею БРАЙКО.

У заместителя председателя Совмина Крыма Георгия ПСАРЕВА парламентарии намерены забрать должность министра курортов и туризма, вновь назначив на нее Александра ЛИЕВА (ныне первый заместитель министра).

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Крыма 8 ноября назначила экс-министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА председателем Совмина ВРК.

В.Джарты, работавший на посту премьера автономии около 1,5 лет, умер в августе после тяжелой болезни.