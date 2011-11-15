Регионал собирается митинговать под администрацией Президента

Александр ПОЛЯРУШ, который был избран депутатом Белоцерковского городского совета от Партии регионов, заявляет о незаконных действиях председателя Белоцерковской городской избирательной комиссии, который на протяжении года противоправно пытается лишить его депутатских полномочий.

В комментарии УНИАН А.ПОЛЯРУШ заявил, что он и его избиратели будут вынуждены прийти на митинг под Администрацию Президента Украины, чтобы защитить свои демократические права.

В частности, А.ПОЛЯРУШ сообщил, что победил на выборах в Белоцерковский городской совет 31 октября 2010 года, однако председатель Белоцерковской городской избирательной комиссии уже трижды пытался отстранить его от исполнения депутатских полномочий.

Так, после выборов в 2010 году Белоцерковская ГИК объявила А.ПОЛЯРУША победителем, что было обнародовано в СМИ, и выдала депутатский мандат, и он приступил к исполнению полномочий.

Однако, по словам А.ПОЛЯРУША, «почти через два месяца после выборов, вопреки решениям Киевского апелляционного административного суда и ГИК, которые подтверждали результаты выборов 31 октября 2010 года, Белоцерковская ГИК в измененном составе безосновательно отменила предыдущие постановления и протоколы ГИК, нарушила судебное решение и дописала основному конкуренту 100 несуществующих голосов избирателей».

А.ПОЛЯРУШ обжаловал это решение и постановлением Киевского окружного административного суда от 13 декабря 2010 года и «незаконные документы ГИК были отменены».

После этого «ГИК опять продублировала отмененное судом решение», и снова пять Киевский окружной административный суд 17 декабря 2010 года отменил незаконные решения ГИК, подтвердив избрание А.ПОЛЯРУША депутатом Белоцерковского городского совета.

Однако, «20 декабря 2010 года ГИК, действуя самоправно, незаконно, в третий раз дублирует свое отмененное судом решение от 10 декабря 2010 года и опять дописывает 100 голосов основному конкуренту».

По мнению А.ПОЛЯРУША, «при таких обстоятельствах должна была бы наступить и какая-то ответственность, если такое происходит в цивилизованном демократическом государстве. Но 24 декабря 2010 года, при наличии отдельного мнения председательствующей в судебном заседании, почему-то Киевский окружной административный суд «сломался» и отказал мне в удовлетворении иска, которым я оспаривал продублированное в третий раз решение ГИК от 20 декабря 2010 года», – заявил А.ПОЛЯРУШ.

Он говорит, что «основанием для такого решения стало утверждение, что начальный протокол участковой избирательной комиссии избирательного участка № 060 не оспаривался, и поэтому данный протокол от 1 ноября 2010 года, хоть и с дописанными 100 несуществующими голосами избирателей основному конкуренту, действует и является определяющим документом в решении спора, несмотря на то, что этот протокол был отменен ГИК 5 ноября 2010 года и уточнен УИК 5 ноября 2010 года после рассмотрения жалобы А.ПОЛЯРУША».

При этом, заявил А.ПОЛЯРУШ, на запрос журналистов в ЦИК, кто является депутатом Белоцерковского городского совета, избранным в одномандатном мажоритарном избирательном округе №26, получили ответ от 26 октября 2011 года, что депутатом является А.ПОЛЯРУШ.

Несмотря на это, 11 ноября 2011 года Киевский апелляционный административный суд не удовлетворил жалобу А.ПОЛЯРУША о пересмотре решения Киевского окружного административного суда от 24 декабря 2010 года.

По убеждению А.ПОЛЯРУША, «у суда не было аргументов отказать мне в удовлетворении моей жалобы. Но наш «справедливый» суд, по-видимому умышленно «перепутал» протоколы ГИК «об итогах» с протоколом УИК «о подсчетах». Следовательно, суд сознательно сманипулировал фактами из другого протокола, из другого дела, по-видимому, ради «крышевания» произвола председателя избирательной комиссии, чем расписался в своей некомпетентности при принятии данного решения».

А.ПОЛЯРУШ спрашивает: кто привлечет к ответственности судью, который ошибочно или умышленно принимает незаконные постановления, и председателя Белоцерковской городской избирательной комиссии, который действует вопреки законодательству?

«Несовершенство действующего избирательного законодательства и судебной системы предоставляет председателя местных избирательных комиссий незаконную и безнаказанную возможность менять законно избранных депутатов местных советов по собственному желанию и в любое время, даже за пределами сроков избирательного права», – сказал А.ПОЛЯРУШ.

Он рассказал, что «первичная организация Партии регионов и избиратели хотели отстоять меня как депутата, придя под Администрацию Президента, но я попросил отложить акцию. Хотя, как видим, катализатором выполнения конституционных прав сегодня остаются только уличные митинги», – сказал А.ПОЛЯРУШ.

По словам А.ПОЛЯРУША, он лишен возможности выполнять свою предвыборную программу, а вместо этого должен преодолевать «сложный путь в судах. Считаю, что изменил своим избирателям, когда не дал им выйти на митинг. По моей просьбе данная акция была приостановлена, поскольку я понимал абсурдность сложившейся ситуации. Я – член Партии регионов с 2005 года. В 2010 году избран депутатом от Партии регионов в Белоцерковский городской совет. На своем округе поднял рейтинг ПР и по показателям вывел его на первое место. Не мог выйти на митинг с флагами Партии регионов против власти, которую возглавляет почетный председатель Партии регионов, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ», – объяснил А.ПОЛЯРУШ.

В то же время он уверен: «Если бы Президент узнал, что я имею мандат, подтвержденный ЦИК и решением суда, он прислушивался бы к однопартийцам и избирателям, и справедливость была бы восстановлена».

«Мои избиратели и однопартийцы устали ждать правды, сегодня собрали больше 500 подписей в мою поддержку и сейчас снова хотят обратиться к Президенту Украины В.ЯНУКОВИЧУ через митинг возле его Администрации, а также обнародовать информацию о преступных действиях суда и председателя Белоцерковской ГИК в СМИ», – сказал А.ПОЛЯРУШ.