БЮТ покинул сессионный зал ВР

Фракция "БЮТ-Батькивщина" покинула сессионный зал в знак протеста против отказа декриминализировать статью, по которой осуждена экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сразу после негативного голосования по этой статье фракция "БЮТ-Батькивщина" заблокировала трибуну ВР.

В частности, оппозиция предлагала исключить статью 365 из Уголовного кодекса Украины и взамен внести новую статью, которая предусматривала менее суровое наказание. Выступая с трибуны Верховной Рады, первый заместитель лидера фракции "БЮТ-Батькивщина" Андрей КОЖЕМЯКИН отметил, что Украина утратила свой европейский выбор из-за отказа фракции большинства декриминализировать некоторые статьи Уголовного кодекса.

При этом он отметил, что правовым и физическим уничтожением Ю.ТИМОШЕНКО власть ничего не добьется. «Фракция Партии регионов и ее политические сателлиты продемонстрировали, что они являются обслуживающим персоналом и слепыми орудиями ЯНУКОВИЧА», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он заявил, что в знак протеста фракция "БЮТ-Батькивщина" покидает сессионный зал.