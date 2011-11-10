Регионалы жалуются, что оппозиция срывает подготовку закона о выборах

Оппозиционные силы сознательно срывают работу Временной специальной комиссии по подготовке нового закона о парламентских выборах.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, член ВСК по подготовке проекта закона «О выборах народных депутатов Украины» Дмитрий ШПЕНОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«К сожалению, наши коллеги из оппозиционных сил всячески противодействуют ведению конструктивного диалога вокруг нового закона. Прошлое заседание комиссии застопорилось еще при формировании повестки дня, а сегодняшнее вообще закончилось ультиматумом», - сказал он.

По словам Д.ШПЕНОВА, представители фракций БЮТ и НУ-НС выдвинули ряд требований, в частности, о том, чтобы новый закон предполагал избрание 300 депутатов по спискам и 150 депутатов – по мажоритарной системе. Кроме того, было выдвинуто требование об участии блоков политических партий в выборах, а также о снижении проходного барьера.

«Комиссия была создана для того, чтобы за круглым столом обсудить предложения всех политических сил, представленных в парламенте. Вместо этого нас ставят перед фактом – или вы принимаете наши требования, или мы прекращаем диалог. Но если одна из сторон предпочитает говорить языком ультиматумов, разве это вообще можно назвать диалогом?», - сказал он.

По мнению депутата-регионала, такая форма дискуссии наглядно демонстрирует, что представители парламентского меньшинства изначально были настроены не на согласование позиций, а на организацию очередного политического шоу.