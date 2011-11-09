Гражданский конституционный конгресс

По инициативе общественных и профсоюзных организаций - Общественный конституционный комитет; СОО «Трудовое движение «Солидарность»; ОД «Свободное пространство»; Экономический форум Украины; Конфедерация свободных профсоюзов Львовщины; Комитет избирателей Донбасса; Конфедерация свободных профсоюзов Луганской области; шахтерские и предпринимательские профсоюзы; ветераны боевых действий; ветераны разведки; Народный совет Украины; Ассамблея малого и среднего бизнеса Украины - планируется проведение 11 ноября 2011 года в 11.00 в «Украинском доме» (Киев, Крещатик, 2) Гражданского конституционного конгресса.

Целью мероприятия является создание единой мощной общественной платформы для конструктивного и социально ответственного диалога общества с властью ради усиления участия и влияния общественных институтов в формировании и реализации государственной политики через использование механизмов прямой демократии и народовластия.

Инициативной группой наработан ряд документов, касающихся участия общественности в работе Конституционной ассамблеи, внедрения экономических и социальных реформ, решения проблемы нелегитимности власти, реституции имущества и собственности, влияния на власть через инструменты прямой демократии и подтверждения европейского выбора гражданского общества.

Участники конгресса планируют создать ряд рабочих органов, комитетов и комиссий, работа которых будет направлена на реализацию модели настоящего народовластия.

Будут предложены механизмы и пути преодоления последствий мирового кризиса и внутренних угроз.

Оргкомитет Гражданского конституционного конгресса

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