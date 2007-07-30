Среди украинских геев очень много... железнодорожников

Мнение о том, что среди геев больше всего среди представителей творческих профессий – стилистов, модельеров, тележурналистов и так далее – это миф. Так в интервью УНИАН заявил президент общественной организации «Гей-форум Украины» Святослав Шеремет.

«Геи представлены почти равномерно во всех социальных прослойках, - утверждает Шеремет. - Об этом, в частности, свидетельствует и состав нашей организации. У нас есть крестьяне, рабочие... Есть и сталевары, и шахтеры, очень много железнодорожников. Нет корреляции между сексуальной ориентацией и родом занятий человека».

В политике также немало представителей сексуальных меньшинств. Не меньше, а то и больше, чем в среднем в обществе, считает Шеремет. Из числа мегапартий он упомянул коммунистов, наиболее рьяных в последнее время оппонентов гей-движения, среди которых геи также встречаются.

«В целом представителей ЛГБТ-сообщества во власти действительно достаточно много. Тяжело измерять их количество или процент, но в любом случае этот процент не ниже, чем среди населения вообще. Скорее всего – более высокий...

Кто такой гей? Это тот, кто идентифицирует себя с гей-сообществом, суб-культурой и так далее. Если человек сам себя не идентифицирует как гей, то некорректно со стороны говорить, что это гей.

В социологии есть такое понятие, как МСМ – мужчины, которые практикуют секс с мужчинами. Это описательный термин, которым просто констатируется, что у мужчины есть однополый секс, но у него может еще и быть секс с женщинами. И к отдельным «геям»-политикам можно применить именно такой термин – МСМ.

Могу сказать, что геи есть во всех ведущих политических силах, в том числе в Коммунистической партии, представители которой в последнее время наиболее активно выступают оппонентами гей-движения».

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