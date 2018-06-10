Кто защищает геев в украинской политике?

Минюст очень благосклонно отнесся к нашей инициативе... Нас активно поддерживает Руслана... Где настоящее лицо Януковича? Геи расскажут, кто есть кто в украинских церквях... Юля Тимошенко очень привлекательна для гомосексуалистов... Президент общественной организации «Гей-форум Украины» Святослав Шеремет ответил на вопросы УНИАН. Он настоял на написании слова гей (в украинском варианте) через «ґ» (иначе оно напоминает возглас – «гей!»). МИНЮСТ ОЧЕНЬ БЛАГОСКЛОННО ОТНЕССЯ К НАШЕЙ ИНИЦИАТИВЕ Святослав, расскажи об организации Гей-форум Украины, которую ты возглавляешь: кем и когда была создана, для чего была создана, кем финансируется? Гей-форум Украины – это общественная организация. Она имеет одну единственную цель – чтобы те люди, которые принадлежат к ЛГБТ-сообществу (лесбиянки, геи, бисексуалы, транссексуалы. – Авт.), чувствовали себя в нашем обществе такими же свободными и полноправными, как и остальные наши сограждане.

Мы должны искоренять в обществе иррациональную ненависть к геям и лесбиянкам, которая называется гомофобией, бороться с дискриминацией, которая, к сожалению, еще имеет место в Украине. А также добиваться того, чтобы эти люди имели все естественные права, которые имеет каждый человек, например, право на семейную жизнь, воспитание детей, на материнство, отцовство. В гей-форуме Украины много людей, которые представляют приблизительно пятьдесят населенных пунктов Украины.

Он был создан в 2004 году. Мы с моими двумя друзьями подали документы на регистрацию в Министерство юстиции. Кстати, Минюст очень благосклонно отнесся к нашей инициативе. Никаких претензий к содержательной направленности нашей деятельности не было. У нас в уставе записано, что мы стремимся защищать права наших членов и права человека независимо от пола и сексуальной ориентации...

С 2005-го мы начали уже активно работать и продолжаем в том же духе сегодня.

Относительно финансирования. У нас нет ни одного грантодателя, какой бы поддерживал нашу деятельность – ни отечественного, ни зарубежного. Все делалось на собственные средства активистов организации. У нас есть много проектов в отрасли гей-бизнеса. Именно за их счет будет финансироваться наша организация.

Сколько членов насчитывает ваша организация? Зарегистрированных – немного, более чем 160 по всей Украине. Это те люди, которые открыто назвали свои имена, прописку, контактные телефоны, поставили подпись под заявлением.

Есть также люди, которые не являются членами организации формально, но они с нами в контакте. Таких около тысячи...

Насколько слышала, в Киеве есть несколько специализированных гей-клубов... В Киеве сейчас есть три таких специализированных заведения: «Андрогин» – самый большой и старейший ночной клуб, который находится возле станции метро «Шулявская»; «Кибер» – не такой старый и значительно более дешевый, что на улице Прорезной; третье заведение – самое новое, оно открылось осенью 2005 года, – это кофейня-клуб «Помада», расположенный на улице Заньковецкой, возле Крещатицкого пассажа.

В свое время в Киеве было больше таких заведений, но это вещь ситуативная – одни появляются, другие исчезают. Например, на Печерске был клуб «Клетка», очень популярный в свое время, но, по моей информации, его закрыли под давлением районной госадминистрации. Если бы сейчас какая-то районная администрация попробовала надавить на гей-заведение, то это бы вряд ли ей удалось.

В ночь перед выходными “Андрогин” посещает около двухсот-трехсот лиц.

Есть большая разница между нашими клубами и заграничными. Например, во Франции, Германии или Англии – это намного более массовые заведения, а на отдельные гей-вечеринки собирается по нескольку тысяч лиц.

Кроме того, за рубежом есть еще так называемые секс-клубы. Туда люди приходят специально для того, чтобы найти себе партнера и заняться сексом. На это там смотрят абсолютно иначе, чем у нас, – все очень просто. У нас таких заведений нет, а если бы они появились, то пользовались бы большой популярностью. Думаю, вскоре они появятся.

СРЕДИ ГЕЕВ ОСОБЕННО МНОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ Можете ли назвать “ наиболее гейактивный” город Украины? (Смеется). Это – Киев... А еще – поселок Симеиз на Южном побережье Крыма. Туда уже 20–25 лет подряд традиционно на лето съезжаются гомосексуалисты из стран бывшего СССР.

Кстати, жители Симеиза делают успешный бизнес на приезжих геях. Отношение к ним там очень толерантное.

В Киеве, как в столице, наибольшая плотность представителей ЛГБТ-сообщества. Геи, как правило, стремятся выехать из маленьких местечек и сел в столицу... Потому что там более толерантное отношение к ним.

Правда ли, что геев больше всего среди представителей творческих профессий – стилистов, модельеров, тележурналистов? Это миф... Геи представлены почти равномерно во всех социальных прослойках. Об этом, в частности, свидетельствует и состав нашей организации. У нас есть крестьяне, рабочие... Есть и сталевары, и шахтеры, очень много железнодорожников. Нет корреляции между сексуальной ориентацией и родом занятий человека.

НАС АКТИВНЕЕ ВСЕГО ЗАЩИЩАЮТ СТОПРОЦЕНТНЫЕ ГЕТЕРОСЕКСУАЛИ, НАПРИМЕР РУСЛАНА Ходят слухи, что в нашем парламенте много геев… Комментировать это тяжело. Как по мне, некорректно в отношении кого-то делать аутинг – раскрывать сексуальную ориентацию человека.

В целом представителей ЛГБТ-сообщества во власти действительно достаточно много. Тяжело измерять их количество или процент, но в любом случае этот процент не ниже, чем среди населения вообще. Скорее всего – более высокий...

Кто такой гей? Это тот, кто идентифицирует себя с гей-сообществом, суб-культурой и так далее. Если человек сам себя не идентифицирует как гей, то некорректно со стороны говорить, что это гей.

В социологии есть такое понятие, как МСМ – мужчины, которые практикуют секс с мужчинами. Это описательный термин, которым просто констатируется, что у мужчины есть однополый секс, но у него может еще и быть секс с женщинами. И к отдельным «геям»-политикам можно применить именно такой термин – МСМ.

Могу сказать, что геи есть во всех ведущих политических силах, в том числе в Коммунистической партии, представители которой в последнее время наиболее активно выступают оппонентами гей-движения.

А кто среди политиков, чиновников открыто признает, что он гей? Кто лоббирует ваши интересы в парламенте? Практика показывает, что права ЛГБТ лучше защищают не представители ЛГБТ, а стопроцентные гетеросексуалы, которые просто исповедуют ценности гражданского общества. То есть те политики, которые считают, что любое меньшинство должно иметь те же права, что и большинство.

Например, Руслана Лыжичко в свое время ярко проявила себя на гей-параде в Швеции, дирижировала во главе геевской колонны. В своих комментариях для прессы она высказалась так: «Мы хотим сказать людям, чтобы они были более терпимыми и не проявляли агрессивности к меньшинствам».

Относительно чиновников. Чиновник в Украине не является целостной личностью – и это проблема нашей политики. Чиновник имеет три позиции по одному и тому же вопросу. Позиция частная – это то, что он будет озвучивать на кухне в кругу своей семьи. Позиция публичная – для телевидения и прессы. Позиция формально-должностная – когда, занимая определенную должность, он в соответствии со своими должностными обязанностями будет совершать определенные действия.

Эти три позиции могут исключать друг друга.

ОДИН ЯНУКОВИЧ ПРОТИВ “ИДОЛОВ БЕЗДУХОВНОСТИ”, ВТОРОЙ, – ПРОТИВ СЕКСУАЛЬНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ Можешь ли привести примеры? Возьмем Виктора Януковича... в 2003 году за его подписью в парламент пошел законопроект, в котором записано, что дискриминация людей в сфере труда по признаку сексуальной ориентации запрещается. Это его позиция как чиновника, который занимал должность премьер-министра. Позже, во время Оранжевой революции, тот же Янукович подписал обращение к мирянам и клирикам православной церкви, где отметил, что «пропаганда однополых браков, порнография – вот идолы бездуховности! Я готов и обязан противостоять злу ради добра». И это также позиция Януковича. Поэтому возникает вопрос, а что думает сам Янукович?..

Интересно высказался Президент Виктор Ющенко. Его спросили, как он относится к однополым бракам. Он подумал-подумал и говорит: «Можно я отвечу одним словом? Сложно. Хотя я не хотел бы этим давать какую-то иную оценку, чем ту, которую по этому поводу выражает общество и закон». Вот так закрутил.

Кто нам помогает? Нам помогает конъюнктура, а не кто-то персонально. В Украине действует чертова уйма документов, которые обязывают ее предпринять определенные шаги в защиту прав представителей ЛГБТ-сообщества.

Помните ситуацию с отменой в Украине смертноу казни? Это было условие принятия нашего государства в Совет Европы. Мы ввели мораторий на смертную казнь, хотя многие были категорически против, – и в 1995 году мы получили членство в Совете Европы.

Тот же Совет Европы в 2000 году издает специальную резолюцию о положении лесбиянок и геев в государствах – членах Совета Европы. Там прямым текстом написано, что правительства стран членов Совета Европы должны принять соответствующие меры для предотвращения дискриминации ЛГБТ, борьбы из гомофобией, проведение просветительских программ относительно гомосексуальности в учебных заведениях, правоохранительных органах, органах судебной системы, создать условия для легализации однополых семей и тому подобное. Члены Совета Европы, в том числе Украина, должны на это реагировать. Об этом прекрасно знают в нашем правительстве.

Есть такой интересный документ, как «Общая стратегия Евросоюза относительно Украины», в котором Европарламент призывает украинское правительство принять «законодательные и оперативные меры для борьбы против дискриминации, основанной на сексуальной ориентации».

Мы заявили, что идем в Европу – и если мы идем, то идем по всем параметрам. А одним из параметров есть борьба с дискриминацией ЛГБТ и защита прав гомосексуалистов. Поэтому если ты как политик против этого, то, пожалуйста, инициируй выход Украины из Совета Европы и отмену евроинтеграционной политики. А если ты соглашаешься с этим, то соглашайся и и с ЛГБТ-компонентом.

Грубо говоря, по твоему мнению, без геев Украина не вступит в Европейский Союз? Не вступит.

ЕСЛИ ЦЕРКОВНИКИ БУДУТ ЗАНИМАТЬ АГРЕССИВНУЮ ПОЗИЦИЮ, ГЕИ СКАЖУТ, КТО ЕСТЬ КТО В УКРАИНСКИХ ЦЕРКВЯХ Какие отношения у вас с церковью? Есть не отношения между нами, а есть отношение церкви к нам и наше отношение к церкви.

Наше отношение к церкви: это нужный социальный институт, который делает много полезного.

Отношение церкви к нам озвучил в свое время наместник Киево-печерской лавры архиепископ Павел: «Эти люди нарушили все заповеди, и они прокляты. С ними не должно быть никакого общения, и нет им никакого прощения. Они являются орудиями дьявола». Это было одно из наиболее жестких заявлений.

Недавно на специальном заседании Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций ведущие религиозные конфессии страны приняли специальный документ, которым “осуждается гомосексуализм” и попытка легализовать в Украине однополые семьи. Кстати, не было еще таких прецедентов, чтобы церкви принимали общую специальную декларацию по любым социальным проблемам.

Показательно, что совет церквей не принимал деклараций ни относительно абортов, ни коррупции, ни относительно преступности, ни относительно сатанинских культов: мир клином сошелся именно на геях.

Если копнуть глубже, позиции отдельных церквей отличаются между собой. Первый вариант – очень неблагосклонное, враждебное отношение, которое выразил упомянутый архиепископ Павел Вышгородский. Второй вариант – толерантно-поучительное отношение, согласно которому геи, – это якобы и нормальные люди, но их поведение нужно серьезно скорректировать в направлении к Богу, вернуть их в лоно святой церкви. Чтобы мы не повторили судьбы библейских Содома и Гоморры. Третий вариант отношения предусматривает полное расположение к геям и лесбиянкам, но такое отношение не распространено в Украине, в отличие от, например, Швеции, Америки, Шотландии.

Среди самих священников тоже случаются геи? Причем много. Наши церковники пока еще не полностью осознают, что если они будут занимать очень агрессивную и враждебную позицию относительно украинских геев, то не исключено, что украинские геи просто в один прекрасный день расскажут кто есть кто в украинских церквях – а мы об этом хорошо знаем. Это намного сильнее ударит по ним, чем факт существования геев, который для церкви остается таким нестерпимым.

Они играют в опасную игру. Если им нужны разоблачения, то пусть займут еще более жесткую позицию. В список разоблаченных попадет персонально кое-кто из тех церковных деятелей, которые сейчас публично выступают против гомосексуалистов.

Тебя часто можно увидеть и услышать по ТВ, а также в других СМИ, где ты открыто говоришь, что ты гей. Можно ли тебя назвать “основным геем" Украины?

В любом случае нет.

Почему?

Я не ставлю на себе клеймо «я – гей». У меня, кстати, было много девушек... Сейчас я отдаю преимущество ребятам, но как сложится жизнь в дальнейшем, мне тяжело сказать. Я не позиционирую себя жестко. Это во-первых. А во-вторых, кроме меня, есть еще много ярких представителей ЛГБТ-сообщества, как например, Кость Гнатенко, Александр Ерема, Андрей Маймулахин, Лайма Гейдар. Известных фамилий можно привести значительно больше. Но пусть люди сами за себя говорят.

Насколько мне известно, всегда тяжело сознаться в своей нетрадиционной ориентации близким людям. А как это происходило у тебя? В действительности это не тяжело, потому что говорить правду легко и приятно. Поверь, намного проще сказать, как оно есть, чем отвечать ложью на постоянные вопросы относительно бракосочетания, интимной жизни и тому подобного.

Моя мама всегда интересовалась, как у меня дела с девушками. Как-то я ей ответил, как у меня дела... Она это очень тяжело переживала в эмоциональном плане, но сказала, что давно догадывалась о моих нетрадиционных наклонностях. Оказалось, мама подозревала меня в интимных связях с мужчинами еще тогда, когда у меня даже намека на это не было.

Отец услышал о моих наклонностях от мамы, но воспринял это спокойно. Кстати, он глубоко верующий человек, и слов осуждения я от него не слышал никогда.

Ты сказал, что встречался с девушками. А когда ты почувствовал, что тебе девушки не подходят? Сколько себя помню, мне всегда нравились ребята, – еще со младшего школьного возраста! Но действовали определенные стереотипы: парень должен встречаться с девушкой. Вот у меня в 16 лет и появилась девушка, с которой мне было очень интересно, но между нами долго не было интима – почти полтора года. Когда у меня состоялась первая близость с девушкой, то не могу сказать, что мне было как-то неестественно или неприятно, – все было абсолютно нормально. Однако, пока я встречался с ней, чувствовал большой не реализованный интерес к ребятам. Я об этом даже ей говорил.

Первая, неудачная попытка иметь что-то с парнем состоялась, когда мне было где-то 13, причем было это по моей инициативе. Он был моим одногодком... Реализовалось это влечение, когда мне было уже двадцать, и я сожалел, что это произошло так поздно.

А теперь мне двадцать девять.

ЮЛЯ ТИМОШЕНКО ПО СВОЕМУ ПСИХОТИПУ ОЧЕНЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА ДЛЯ ГЕЕВ В настоящее время ты возглавляешь организацию «Гей-форум Украины». А до тех пор чем занимался?

Работал в политических, общественных и государственных структурах. Мое первое официальное место работы – помощник-консультант народного депутата в Верховной Раде.

Какого именно?

Моим шефом был Александр Чародеев – в свое время правая рука Наталии Витренко, ой, извините, – левая, потому что правым всегда был Александр Марченко. Нет смысла напоминать, что все они представляли Прогрессивную социалистическую партию Украины. Проработал я у господина Чародеева недолго (1998–1999 годы) и ушел от него со скандалом именно из-за гомосексуальной проблематики. Мой коллега, когда переносил в мое отсутствие информацию из моего компьютера на другой, порылся в моих личных файлах, нашел там гей-эротику и доложил об этом шефу. Чародеев поднял шум и заявил, что я мог его «подставить». А я подумал себе: «Интересно, как же я мог тебя подставить, если ты не гей?» О нем, кстати, ходили разные слухи по парламенту, но я уже об этом узнал позже. По моему мнению, невзирая на все это, Чародеев не имел лично отношения к ЛГБТ. По-видимому, и уволил он меня почти обоснованно, хотя и в неприемлемой форме.

Судьба сложилась так, что в парламенте у меня было много друзей. Впоследствии я администрировал программу стажировки молодежи в комитетах Верховной Рады. Это была общественная работа, а не государственная служба, хотя и выполнялась в одном из парламентских кабинетов. Позже меня пригласили на работу в СДПУ(о). Формально я был помощником-консультантом народного депутата Виктора Медведчука, на то время – вице-спикера, а практически работал на должности международного вице-секретаря партии (2000–2002 годы).

Уже длительное время – с 1996 года – я поддерживаю с Верховной Радой постоянную связь, у меня там много друзей и коллег. И это был один из факторов, почему созданный при моем участии Гей-форум занялся именно политическим лоббированием интересов ЛГБТ-сообщества. Например, мы принимали активнейшее участие в формулировке ряда основных требований ЛГБТ к власти, которые были доведены до сведения Президента, правительства и парламента.

Чего мы уже добились – это то, что гей-лесбийская проблематика переместилась с околиц общественно-политического процесса, с маргинальных позиций, к центру. О ней начали говорить вслух политики первого ранга, правительственные чиновники. Эта проблематика начала фигурировать в официальных документах и вызывает большой интерес со стороны СМИ.

За кого на ближайших парламентских выборах будут голосовать члены Гей-форума?

Я скажу о ЛГБТ в целом. Геи не будут голосовать за те политические силы, представители которых поливают их грязью, каким-то образом клеймят их. Не толерантное, осудительное отношения к ЛГБТ демонстрировали коммунисты, социалисты и прогрессивные социалисты. Выходит, что партии левого направления могут не рассчитывать на голоса ЛГБТ.

Для ЛГБТ остается вариант голосовать за центристские или правоцентристские партии. Но не за правые, потому что правые пропагандируют ценности традиционного общества, где для гомосексуальности нет места. Поэтому эти крайности – левые и правые – отпадают. Поддержка правоцентристских сил возможна потому, что они ориентированы на Европу и, соответственно, должны защищать интересы ЛГБТ nolens volens.

Следовательно, из проходных политических сил остаются блоки “Наша Украина – Народная самооборона”, а также БЮТ. Кстати, на прошлых выборах очень-очень многие представители ЛГБТ-сообщества голосовали именно за Юлю Тимошенко. Я это связываю с двумя факторами: во-первых, Юля по своему психотипу привлекательна для геев; во-вторых, она в свое время делала публичные заявления, из которых следует, что она толерантно относится к ЛГБТ.

Но если произойдет так, что какая-то ведущая политическая сила заявит открыто о поддержке интересов ЛГБТ, то сразу получит много голосов именно за их счет.

Геи и лесбиянки являются активными в социальном плане, они всегда ходят на выборы. А представителей ЛГБТ в Украине достаточно много: по оценкам экспертов – от 800 тыс. до 1 млн. 200 тыс. лиц. Из них абсолютное большинство – это избиратели. Вот и считайте. При разных условиях явки на выборы голоса ЛГБТ могут составлять от 0,5 до 3–4% голосов тех, кто проголосует.

НАМ НЕ НУЖНО ВЕНЧАНИЕ ИЛИ ШТАМП В ПАСПОРТЕ Насколько продвинулся вопрос узаконивания однополого партнерства в Украине? Только в том плане продвинулся, что этот вопрос поставлен ребром, и его широко обсуждают.

Мы требуем легализовать не браки, а однополое партнерство. Пусть брак остается прерогативой мужчины и женщины – мы против этого не возражаем. Нам не нужно венчание, какие-то формальные традиционные процедуры. Нас интересует решение конкретных жизненных проблем: имущественные вопросы, наследство, право ухода за больным членом семьи, семейные потребительские кредиты и тому подобное. Это все можно урегулировать именно институтом гражданского партнерства, создания которого мы и добиваемся. Это не должен быть штамп в паспорте, это будет отдельный документ, который ты можешь показывать или не показывать, – в зависимости от ситуации.

Когда тебя вижу, ты всегда так гламурно одет... Так демонстрируешь свой образ жизни? (Смеется). Я не подчеркиваю своей одеждой свой образ жизни. Просто люблю подчеркивать свои прелести, и мне нравится, когда на меня обращают внимание.

Разговаривала Оксана Климончук