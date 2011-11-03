Милиция не пускает митингующих под Верховную Раду

Сотрудники правоохранительных органов препятствуют активистам Всеукраинской акции «Вперед!» собираться на мирный митинг под стенами Верховной Рады с требованием самороспуска парламента.

Об этом УНИАН сообщили в штабе акции «Вперед!».

Сегодня с утра Мариинский парк, здание Верховной Рады и прилегающие к нему территории окружены большим количеством сотрудников милиции и подразделений «Беркута» в полной амуниции.

По словам организаторов акции, несмотря на заранее поданные заявки на проведение митинга, которые не были оспорены в суде, сотрудники правоохранительных органов всячески пытаются помешать сбору людей.

Так, сотрудники ГАИ незаконно остановили автомобиль «Газель», в котором находилась звуковая аппаратура и небольшая сцена для проведения митинга, и заставили ее припарковать за гостиницей «Киев». Активисты «Вперед!» попытались на руках заносить оборудование в Мариинский парк, но были остановлены сотрудниками милиции. После 40-минутной задержки им все же удалось прорваться через кордоны милиции и начать установку звуковой аппаратуры.

Как заявили в штабе акции, в Киев прибывают группы активистов из всех регионов Украины, однако в областях чинятся препятствия перевозчикам, которые согласились везти людей в столицу. В частности, в Кременчуге компания-перевозчик в последний момент под давлением правоохранительных органов вынуждена была отказать активистам акции «Вперед!» и разорвала договор на доставку людей в Киев.

Так как автобусы не пускают в центр столицы, они выгружают людей на окраинах, затем участники митинга общественным транспортом едут к Верховной Раде. Колонны протестующих формируются на ВДНХ, в районе станций метро «Лесная» и «Арсенальная», а также на Майдане Независимости.

К активистам акции «Вперед!» начали присоединяться чернобыльцы, недовольные сокращением льгот. Ожидается также, что митинг под Верховной Радой поддержат воины-афганцы, а также организаторы других акций протеста, которые сегодня проходят под административными зданиями столицы Украины.