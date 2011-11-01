Арбузов договорился платить за газ рублями

Нацбанк Украины договорился с руководством Минфина России, Центральным банком России и "Газпромом" о проведении расчетов за газ в рублях.

Об этом сообщает официальный сайт НБУ.

26 октября 2011 года во время официального визита украинской делегации в Российскую Федерацию состоялась рабочая встреча главы НБУ Сергея Арбузова с исполняющим обязанности министра финансов России Антоном Силуановим, руководством Центрального банка России и "Газпрома".

В ходе встречи стороны договорились о возможности осуществления расчетов за потребленный Украиной газ, в том числе в рублях.

"Достигнутые договоренности предоставляют для украинской стороны возможность маневра при проведении платежей по оплате товаров импорта, в частности природного газа, а также позволят избегать колебаний на валютном рынке в случае проведения платежей с субъектами Российской Федерации", - заявили в пресс-службе НБУ.

Украинская правда