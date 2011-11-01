Москаль просит Пшонку открыть дело на Ющенко за ложь

Народный депутат Геннадий МОСКАЛЬ направил генпрокурору Виктору ПШОНКЕ депутатское обращение с просьбой возбудить в отношении экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО уголовное дело по ч.2 статьи 383 Уголовного кодекса Украины (заведомо неправдивое сообщение о совершении преступления).

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата, первого заместителя председателя Комитета ВР Украины по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Г.МОСКАЛЯ.

“Как известно, Временной следственной комиссией Верховной Рады Украины, которая была создана в 2009 г., установлено, что никакого отравления В.ЮЩЕНКО не было – за такое решение проголосовали все члены ВСК. А поэтому я прошу истребовать из Верховной Рады все материалы, наработанные Временной следственной комиссией, и приобщить их к уголовному делу”, - подчеркивает парламентарий.

Г.МОСКАЛЬ отмечает, что Уголовно-процессуальный кодекс Украины четко регламентирует действия следствия и пострадавших во время расследования уголовного дела. Так, согласно ст.72 УПК пострадавший обязан появляться по вызову лица, осуществляющего следствие. Если же он без уважительной причины не появляется, следователь имеет право применить привод. Согласно ст.199 УПК, в случае необходимости следователь имеет право вынести постановление об исключении или отбирании образцов, необходимых для экспертного исследования. Для этого может пригласить специалистов, в данном случае врачей, имеющих опыт отбора крови для лабораторного исследования, специализирующихся на переливании крови.

“Нежелание В.ЮЩЕНКО появляться в Генпрокуратуру и сдать образцы крови для экспертного исследования прямо противоречит Уголовно-процессуальному кодексу, который, к тому же, не предусматривает проведения с пострадавшим каких-либо переговоров о его желании или нежелании проводить следственные действия”, - утверждает народный депутат.

Г.МОСКАЛЬ напомнил, что во время пребывания В.ЮЩЕНКО на посту президента Украины была создана специальная группа по расследованию ситуации с его отравлением.

“В действительности же главной задачей группы, которая финансировалась и контролировалась Секретариатом Президента, было поддержание в обществе мифа об отравлении кандидата в президенты”, - заявил Г.МОСКАЛЬ.

Вместе с тем он подчеркивает, что сегодня ничто не мешает Генеральной прокуратуре осуществить привод В.ЮЩЕНКО, отобрать у него образцы крови и назначить повторную экспертизу. “Которая, установив отсутствие диоксина в крови, наконец расставит все точки над “і”, что даст все основания для возбуждения в отношении В.ЮЩЕНКО уголовного дела”, - убежден народный депутат.

Справка УНИАН. В начале сентября 2004 г. во время президентской кампании кандидат в Президенты В.ЮЩЕНКО почувствовал ухудшение здоровья и был доставлен в Австрию, где в одной из частных клиник заявили, что в его организме содержится диоксин.

По версии следствия, В.ЮЩЕНКО был отравлен 5 сентября 2004 года на даче тогдашнего первого заместителя председателя СБУ Владимира САЦЮКА. С июня 2008 года и до смены власти в этом году Генпрокуратура не раз подчеркивала, что факт преднамеренного отравления В.ЮЩЕНКО полностью доказан.

7 ноября 2010 года новый генеральный прокурор Виктор ПШОНКА подтвердил намерение провести дополнительный анализ крови В.ЮЩЕНКО в рамках расследования дела о его отравлении.

В декабре В.ПШОНКА сказал, что в Генеральной прокуратуре Украины не исключают версии, что отравления В.ЮЩЕНКО не было.

21 января этого года В.ЮЩЕНКО вызывали в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры Украины по делу о его отравлении.

11 апреля первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что в материалах уголовного дела, возбужденного по факту отравления в 2004 г. тогдашнего кандидата в президенты Украины В.ЮЩЕНКО, нет достаточного количества доказательств применения диоксина.

11 октября В.ЮЩЕНКО заявил, что отказывается от повторного анализа крови из-за вероятности необъективных результатов в украинской лаборатории.