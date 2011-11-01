БЮТ требует декриминализировать Тимошенко

Фракция "БЮТ-Батьківщина" требует рассмотрения на этой неделе законопроекта о гуманизации законодательства, которое касается экономических преступлений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам народный депутат Украины Андрей ШКИЛЬ.

По его словам, также фракция поддерживает чернобыльцев, требующих не рассматривать законопроект, которым предусматривается лишение льгот чернобыльцев, афганцев и других категорий социально незащищенных слоев населения.

А.ШКИЛЬ отметил, что в настоящее время проходит заседание согласительного совета лидеров фракций парламента.