Круглый стол «Чем грозит Украине вторая волна мирового кризиса?»

В среду, 2 ноября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Чем грозит Украине вторая волна мирового кризиса?». Организатор круглого стола – Институт Горшенина. Темы, вынесенные на обсуждение: 1. Основные причины начала второй волны мирового финансового кризиса. 2. Оценка «прочности» украинской экономики. 3. К чему приведет вторая волна мирового кризиса? Станет ли Китай первой экономикой в мире? 4. Внешнеэкономические приоритеты Украины: ЕС, РФ или Азия? Участники круглого стола: 1. Леонид КОЗАЧЕНКО – глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины. 2. Игорь УМАНСКИЙ – бывший первый заместитель министра финансов Украины. 3. Олег УСТЕНКО – исполнительный директор Международного Фонда Блейзера. 4. Алексей БЛИНОВ – начальник аналитического отдела ПАО «Альфа-Банк». 5. Виктор МАТЧУК – народный депутат Украины (партия «Наша Украина»). 6. Василий ГОРБАЛЬ - народный депутат Украины (Партия регионов). Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62. Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3-й этаж).

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