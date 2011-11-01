Круглый стол «Чем грозит Украине вторая волна мирового кризиса?»

11:02, 01 ноября 2011
Политика
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В среду, 2 ноября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Чем грозит Украине вторая волна мирового кризиса?».

Организатор круглого стола – Институт Горшенина.

Темы, вынесенные на обсуждение:

1. Основные причины начала второй волны мирового финансового кризиса.

2. Оценка «прочности» украинской экономики.

3. К чему приведет вторая волна мирового кризиса? Станет ли Китай первой экономикой в мире?

4. Внешнеэкономические приоритеты Украины: ЕС, РФ или Азия?

Участники круглого стола:

1. Леонид КОЗАЧЕНКО – глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины.

2. Игорь УМАНСКИЙ – бывший первый заместитель министра финансов Украины.

3. Олег УСТЕНКО – исполнительный директор Международного Фонда Блейзера.

4. Алексей БЛИНОВ – начальник аналитического отдела ПАО «Альфа-Банк».

5. Виктор МАТЧУК – народный депутат Украины (партия «Наша Украина»).

6. Василий ГОРБАЛЬ - народный депутат Украины (Партия регионов).

Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.

Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3-й этаж).

 

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