Круглый стол «Чем грозит Украине вторая волна мирового кризиса?»
В среду, 2 ноября, в 11:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол «Чем грозит Украине вторая волна мирового кризиса?».
Организатор круглого стола – Институт Горшенина.
Темы, вынесенные на обсуждение:
1. Основные причины начала второй волны мирового финансового кризиса.
2. Оценка «прочности» украинской экономики.
3. К чему приведет вторая волна мирового кризиса? Станет ли Китай первой экономикой в мире?
4. Внешнеэкономические приоритеты Украины: ЕС, РФ или Азия?
Участники круглого стола:
1. Леонид КОЗАЧЕНКО – глава Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины.
2. Игорь УМАНСКИЙ – бывший первый заместитель министра финансов Украины.
3. Олег УСТЕНКО – исполнительный директор Международного Фонда Блейзера.
4. Алексей БЛИНОВ – начальник аналитического отдела ПАО «Альфа-Банк».
5. Виктор МАТЧУК – народный депутат Украины (партия «Наша Украина»).
6. Василий ГОРБАЛЬ - народный депутат Украины (Партия регионов).
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230-49-62.
Адрес Института Горшенина: г. Киев, ул. Чапаева, 4, офис 14 (3-й этаж).