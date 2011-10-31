Результаты выборов в райсовет отменили из-за неосвещенных улиц?

Закон о выборах народных депутатов, который планирует принять Партия регионов, лишит оппозиционные политические партии каких-либо шансов на победу.

Об этом заявил народный депутат, член фракции «БЮТ-Батьківщина» Константин БОНДАРЕВ во время брифинга в Верховной Раде, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батьківщини».

В частности, он проинформировал, что неделю назад состоялись выборы в Броварской районный совет по мажоритарному округу. Однако их результаты отменили по решению суда.

«В решении суда сказано, что выборы проходили в условиях, когда невозможно было их проводить, потому что не было освещения на улицах. Это сказано в тексте самого решения суда. Учитывая это, результаты выборов нужно отменить», - сообщил народный депутат.

По убеждению К.БОНДАРЕВА, абсурдная отмена выборов через суд состоялась в первую очередь потому, что представитель от партии «Батьківщина» набрал втрое больше голосов, чем кандидат от Партии регионов.

«Понятно, что провластную партию не устраивает такой результат, и они их отменяют», - отметил он.

К.БОНДАРЕВ убежден, что ситуация с отменой результатов выборов является яркой иллюстрацией того, как будет «работать» закон о выборах народных депутатов, который предлагает Партия регионов, и который будет рассматриваться на этой неделе в парламенте.

«Я хочу отметить, что именно такие нормы, которые дают возможность отменять выборы с неудобным результатом, были воплощены в жизнь накануне выборов в местные советы год назад. Сейчас эти же нормы Партия регионов пытается реализовать через тот закон, который предложил господин ЕФРЕМОВ», - подчеркнул К.БОНДАРЕВ.

«Если сейчас будет проголосован новый закон, то и формирование участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий будет отдано полностью на усмотрение ЦИК, и там единодушным большинством будут приниматься решения по принципу: кто понравится, а кто нет, и никаких равных условий для политических партий существовать не будет в принципе», - резюмировал К.БОНДАРЕВ.