Оппозиция собрала 105 подписей депутатов за роспуск ВР

Представители оппозиции собрали 105 подписей народных депутатов за досрочный роспуск Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил первый заместитель лидера фракции «БЮТ-Батьківщина» Андрей КОЖЕМЯКИН.

Он проинформировал, что сегодня в Верховной Раде будет зарегистрирован проект постановления о проведении досрочных парламентских выборов. «Мы сегодня это постановление регистрируем. Там подписались 105 депутатов от фракций оппозиционных, включая 10 человек от фракции НУ-НС», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

По его словам, фракции оппозиции будут настаивать, чтобы завтра первым вопросам рассматривались законопроекты о декриминализации ряда статей Уголовного кодекса Украины с учетом резолюции Европарламента. «Если наше требование не будет принято во внимание, то мы будем инициировать в областях сбор подписей за роспуск парламента и досрочные парламентские и президентские выборы», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.