Борис Тарасюк защищает права украинцев за границей

Председатель Народного руха Украины Борис ТАРАСЮК считает, что для граждан, находящихся за рубежом, искусственно создали препятствия для голосования на досрочных парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня он заявил на пресс-конференции в Тернополе.

По мнению Б.ТАРАСЮКА, “антигосударственные силы изменениями к законодательству сделали невозможным реализовать свое конституционное право на участие в выборах всем тем, кто это хочет сделать”.

По его словам, от тех людей, которые временно находятся за рубежом, требуют, чтобы они вернулись в Украину. “Тем самым им создают препятствия, чтобы они проголосовали на тех избирательных участках, которые будут развернуты в заграничных учреждениях Украины”, — сказал лидер НРУ.

При этом Б.ТАРАСЮК заметил, что на предыдущих президентских и парламентских выборов все украинцы, которые находились за рубежом и хотели проголосовать, имели такую возможность.

“Теперь такую возможность осложнили тем, что пограничники будут подавать списки людей, выехавших и не вернувшихся через три дня в Украину. То есть те, скажем, жители Тернопольской области, которые выедут и через три дня не вернутся, фактически будут лишены права голоса”, - сообщил Б.ТАРАСЮК.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2007 года ВР внесла изменения в закон о выборах народных депутатов.

Изменениями, в частности, предусмотрено, что органы государственной пограничной службы за три дня до дня выборов подают в окружные избирательные комиссии сведения о лицах, которые зарегистрированы в пределах соответствующей административно-территориальной единицы, фактически пересекли государственную границу и на момент подачи сведений отсутствуют данные об их возвращении на территорию Украины.