Ефремов боится оглохнуть

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ просит руководство Верховной Рады решить технический вопрос относительно работы парламента и урегулировать проблему с ненадлежащим звуком в сессионном зале.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время Согласительного совета парламента.

«Во время выступления отдельные народные депутаты говорят слишком эмоционально и они выходят на такой звуковой барьер, что в зале нельзя понять, о чем говорит человек», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он выступил с предложением как-то уменьшать звук в таких случаях.

«Поскольку от крика оглохнуть можно. Там превышение децибел и если проверить, то нарушаются все санитарные нормы», - сказал он.

Со своей стороны председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заметил, что даст поручение техническим службам разобраться с данным вопросом.