Свидетель по делу Луценко: история с водителем - обычное явление в МВД

Печерский районный суд Киева, который рассматривает дело экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, сегодня допросил бывшего начальника управления проведения оперативных мероприятий Департамента оперативной службы МВД Украины Ростислава ЧЕРНЯВСКОГО.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос представителей обвинения, свидетель сказал, что лично не был знаком с водителем Ю.ЛУЦЕНКО Леонидом ПРИСТУПЛЮКОМ.

По словам Р.ЧЕРНЯВСКОГО, ему известно, что «де-юре он (Л.ПРИСТУПЛЮК – УНИАН) числился в департаменте, а де-факто выполнял другие задачи».

Также свидетель отметил, что подписывал наградные листы работников МВД ко Дню Конституции и Дню милиции, среди которых был и лист Л.ПРИСТУПЛЮКА.

При этом Р.ЧЕРНЯВСКИЙ добавил, что Л.ПРИСТУПЛЮК работал в аппарате МВД, как и многие другие сотрудники и, исходя из этого, свидетель отметил, что не видит в награждении указанного лица нарушений законодательства.

Отвечая на вопрос защиты Ю.ЛУЦЕНКО, Р.ЧЕРНЯВСКИЙ сказал, что «практика зачисления водителя министра в Департамент оперативной службы существовала и раньше во времена других министров внутренних дел». По его словам, это, в частности, связано с тем, что министр имеет право свободного доступа на режимные объекты министерства, и водитель, который его туда доставляет и находится там вместе с ним, также должен иметь доступ на эти объекты. Отвечая на уточняющий вопрос, свидетель отметил, что работники других подразделений МВД, кроме Департамента оперативной службы, не имеют возможности попадать на режимные объекты.

Также, отвечая на вопрос, Р.ЧЕРНЯВСКИЙ отметил, что в штатном расписании Департамента оперативной службы МВД нет должности «водитель». По его словам, работники, выполняющие эти функции, обычно зачисляются на должности оперуполномоченного, старшего оперуполномоченного или оперуполномоченного по особенным поручениям.

Как известно, Л.ПРИСТУПЛЮК был зачислен на должность старшего оперуполномоченного.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева с конца мая рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО, которого Генеральная прокуратура, среди прочего, обвиняет в незаконном оформлении на работу в министерство своего водителя Л.ПРИСТУПЛЮКА и в нарушениях, связанных с предоставлением квартиры и начислением ему пенсии.

До сих пор большинство свидетелей по делу по этому эпизоду заявляли, что нарушений при трудоустройстве Л.ПРИСТУПЛЮКА в МВД не было.