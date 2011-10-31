Le Monde сравнила Януковича с героем комедии Мольера

Влиятельное французское издание Le Monde рассуждает над причинами и следствиями того, что Киев отдаляется от Европейского Союза, сравнивая президента Украины с известным героем комедии Мольера. Об этом сообщает ВВС.

Автор статьи, Петр Смоляр, выдвигает две гипотезы: Украина знает, куда двигается, и тогда это отдаление от ЕС вызывает обеспокоенность, или же Украина не знает, куда следует, и тогда это также беспокоит.

Господин Смоляр пишет, что осуждение оппозиционера Юлии Тимошенко свидетельствует о движении украинской власти назад, что противоречит ценностям Европейского Союза.

По мнению автора, и в окружении президента, и в Партии регионов есть люди, которые осознавали последствия заключения Юлии Тимошенко, но, приходит к выводу господин Смоляр, нельзя недооценивать геостратегическую близорукость, стремление мести и даже личность Виктора Януковича. Автор сравнивает его с героем Мольера в произведении "Мещанин во дворянстве", который не осознает, к чему обязывает статус европейца.

Петр Смоляр пишет, что Украина должна наконец определиться между Брюсселем и Москвой.