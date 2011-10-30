Днепропетровский суд запретил акцию Яценюка

Днепропетровский окружной административный суд 28 октября своим решением запретил партии «Фронт Змін» проводить акцию «Украина против Януковича» в Никополе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной организации «Фронта Змін».

«29 октября представитель Никопольского горисполкома вручил руководителю Никопольской организации партии «Фронт Змін» Олегу КИРИЧЕНКО решение Днепропетровского окружного административного суда об ограничении права на мирное собрание и запрещении Никопольской городской организации «Фронта Змін» устанавливать информационные палатки и проводить акцию «Украина против Януковича», - отмечается в сообщении пресс-службы

Местная организация «Фронта Змін» будет подавать апелляцию на это решение суда в соответствии со ст. 34 Конституции Украины, которой каждому гарантируется право на свободу мнения и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений.

По информации пресс-службы партии, такие действия власти увеличивают активность граждан и количество сторонников акции «Украина без Януковича», которая продолжается в Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, «Фронту Змін» начал акцию «Украина без Януковича» 12 октября.

В ходе акции активисты партии собирают подписи граждан под листовкой «Украина против Януковича!».

В листовке говорится: «Господин Президент! Вы забрали мою работу! Вы забрали мою зарплату! Вы забрали мою пенсию! Вы закрыли нашу школу! Вы закрыли наши больницы! Вы забираете у меня земли! Вы уничтожаете демократию! Вы хотите забрать мое будущее! Я - гражданин Украины – не дам Вам это сделать! Я голосую против Вас! Я против ЯНУКОВИЧА!».

Листовки с подписями партия передаст Президенту.