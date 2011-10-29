Тимошенко благодарит российское руководство

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко благодарна России за жесткую позицию в "газовом" деле, заявил ее защитник Сергей Власенко в интервью радио "Эхо Москвы".

"Юлия Владимировна, во-первых, благодарна всем, кто поддержал ее в эту трудную минуту. Конечно же, она благодарна, в том числе, и руководству РФ, и руководству МИД РФ, которые высказали достаточно жесткую позицию, связанную с возбуждением этого дела, с его рассмотрением, а также с той позицией, которая была заявлена и руководством Украины, и правоохранительными органами Украины. Точно так же, как и практически все, кто высказывался по этому делу, она считает, что это просто попытка криминализировать обычные политические решения премьер-министра страны", - сказал он.

"Она считает, что она сидит в результате мести политическому оппоненту по результатам проигрыша президентских выборов, - подчеркнул С.Власенко. - Вот это ее мнение, и я его, в принципе, разделяю, что данное дело является на 100% политическим и на 0% юридическим. Это признали все, это признали практически представители ведущих европейских стран. Было абсолютно жесткое заявление государственного департамента, было абсолютно жесткое заявление руководства РФ, МИДа РФ. То есть в данных оценках объединились практически все"...