В Верховной Раде поговорили о моде

Председатель Комитета Верховной Рады по промышленной и регуляторной политике и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ заявляет, что украинские дизайнеры являются гордостью Украины, «о них знают в мире, они - лучшая составляющая бренда Украины», поэтому «странно, что наша легкая промышленность все еще не использует их таланты и трудолюбие в полной мере».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, об этом она сказала в ходе заседания круглого стола на тему: "От легкой промышленности к индустрии моды: пути выхода из кризиса", участие в котором приняли народные депутаты, отечественные дизайнеры, представители легкой промышленности, байеры и владельцы торговых сетей.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что цель мероприятия - обсудить и создать механизмы, которые позволят собрать вместе всю цепочку, которая составляет fashion-индустрию: дизайнер, производитель, маркетинг, продавец, покупатель.

«В Украине колоссальный рынок внутреннего потребления товаров легкой промышленности объемом в 80 млрд. гривень, из которых продукция отечественного производства не превышает 10%. Наша задача - разработать такой алгоритм взаимодействия представителей легкой промышленности, дизайнеров и байеров-владельцев торговых сетей, чтобы они могли найти путь к конечному потребителю и предоставить ему конкурентоспособную продукцию по доступной цене», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Участники мероприятия обсудили основные проблемы и кризисные явления в легкой промышленности и их источники, переход к полноценной fashion-индустрии: производство, маркетинг, продажа, способы стимулирования развития украинской индустрии моды.

По мнению участников круглого стола, для динамичного развития легкой промышленности необходимо обеспечить действенную защиту отечественного рынка от недобросовестной конкуренции при импорте продукции легкой промышленности с заниженной таможенной стоимостью. В итоге будут созданы сотни тысяч рабочих мест в депрессивных регионах.

По итогам работы круглого стола принято решение создать рабочую группу, которая систематизирует и обобщит предложения, высказанные участниками дискуссии и подготовит материалы для законопроекта, направленного на стимулирование перехода от легкой промышленности к полноценной fashion-индустрии в Украине.

В работе круглого стола активно участвовали исполнительный директор Ассоциации и объединения работодателей «Укрлегпром» Татьяна ИЗОВИТ, идеолог и организатор Mercedes-Benz Fashion Week Ukraine Дарья ШАПОВАЛОВА, учредитель и председатель оргкомитета «Украинской недели моды» Ирина ДАНИЛЕВСКАЯ, председатель наблюдательного совета компании "Текстерно" Валерий ЛОМАЧ, президент ассоциации «Укркожобувьпром» Александр БОРОДЫНЯ, дизайнер, владелец магазинов «Tago» Игорь ЧУМАК, вице-президент компании «Чексил» Дмитрий ПОПОВ, владелец сети магазинов «Видиван» Валерий РОДИН, байер магазина «Пюре» Татьяна КРЕМЕНЬ, главный редактор журнала Harper`s Bazaar Ukraine Наталия ГУЗЕНКО, главный редактор журнала L`Officiel Анна ВАРРАВА, а также известные дизайнеры Виталий ПАВЛИШИН, Антон БЕЛИНСКИЙ, Андре ТАН, Елена ДАЦЬ, Юлия АЙСИНА.